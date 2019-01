Nguyên nhân hàng loạt sản phẩm TPBVSK của US Pharm bị thu hồi?

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, vừa ban hành quyết định thu hồi hiệu lực giấy xác nhận công bố an toàn thực phẩm của Công ty cổ phần US Pharm.

Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành Quyết định số 1296/QĐ-ATTP về việc Thu hồi hiệu lực giấy xác nhận công bố an toàn thực phẩm của Công ty cổ phần US Pharm. Theo nội dung quyết định này, Cục An toàn thực phẩm thu hồi Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP có danh sách kèm theo.

TPBVSK Viên nang mềm Kid DHA là một trong 9 sản phẩm của US Pharm bị thu hồi lần này.

Trước đó, ngày 23/10/2018, Cục An toàn thực phẩm đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần US Pharm về việc xem xét các Giấy Chứng nhận lưu hành tự do trong hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm.

Căn cứ Biên bản làm việc số 63/BB-LV ngày 23/10/2018 và căn cứ kết quả xác minh trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Government of Canada (Chính phủ Canada), Cục An toàn thực phẩm quyết định thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho các sản phẩm (theo danh sách dưới đây) của Công ty cổ phẩn US Pharm (Địa chỉ: PI04 - nhà P2, Đô thị Nam Thăng Long - Ciputra, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty cổ phần US Pharm có trách nhiệm thu hồi và dừng lưu thông toàn bộ sản phẩm có tên trong danh sách trước ngày 30/12/2018.

Danh sách cụ thể các sản phẩm của US Pharm bị thu hồi :

1. TPBVSK Central Premium

2. TPBVSK Viên nang mềm Kid DHA

3. TPBVSK Viên nang mềm CAOPLUS (Liquid calcium softgel)

4. TPBVSK Viên nang mềm VITAGINUS

5. TPBVSK Viên nén Gous F

6. TPBVSK Viên nang CORDACEPS 950 (Hàm lượng cordycepsin 6 > 4mcg/viên)

7. TPBVSK Viên nang EVAPRO

8. TPBVSK Viên nang mềm SEXLET

9. TPBVSK Viên nang SHARK CARTILAGE