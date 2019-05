Ngoài 50, nữ hoàng ảnh lịch Diễm My vẫn giữ phong cách thời trang ấn tượng

Từ xưa, ''người đẹp không tuổi'' Diễm My vẫn luôn làm say lòng công chúng bởi nhan sắc quyến rũ, gợi cảm của mình. Về phong cách thời trang, người đẹp Diễm My khắc họa chân dung những quý bà sang trọng, thanh lịch trong những bộ cánh mang tông màu đen huyền bí, nền nã. Được đánh giá là mỹ nhân sở hữu gu thời trang tinh tế nhất làng mỹ nhân Việt, Diễm My luôn lựa chọn những trang phục mang tính sang trọng, xa xỉ cùng các món đồ hiệu đắt đỏ. Dù đã chạm ngưỡng U60 nhưng mỹ nhân Diễm My vẫn tự tin khoe nhan sắc và gu thẩm mỹ tinh tế của mình trong từng shoot ảnh. Với lối kẻ mắt mèo đặc trưng của thời trang những thập niên 50, tông màu đen lại càng làm tôn lên nét hoài cổ xuyên suốt bộ ảnh. Người đẹp 57 tuổi có phong cách thời trang ổn định, sang trọng, tinh tế, phù hợp với độ tuổi nhưng vẫn bắt kịp những trào lưu thịnh hành của dòng chảy thời trang hiện đại. Nữ diễn viên luôn tạo được dấu ấn riêng nhờ phong cách thời trang ổn định, có màu sắc cá nhân. Ở tuổi U60, Diễm My vẫn là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Việt nhờ vào nhan sắc không tuổi cùng phong cách ăn mặc thời thượng. Không chỉ giữ được diện mạo cuốn hút, Diễm My còn ghi điểm với thân hình vẫn thon gọn. Nữ hoàng ảnh lịch cũng không ngại thử các mẫu váy hoa nhiều màu sắc. Đen – trắng là hai màu sang trọng thường xuất hiện trên trang phục của Diễm My. Người đẹp chọn chiếc váy hai màu đen trắng đối xứng với phần tay rộng, lưng xẻ sâu vừa phải tạo cảm giác vừa sang trọng vừa thoải mái cho người mặc. Ảnh: FBNV. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC

Từ xưa, ''người đẹp không tuổi'' Diễm My vẫn luôn làm say lòng công chúng bởi nhan sắc quyến rũ, gợi cảm của mình. Về phong cách thời trang, người đẹp Diễm My khắc họa chân dung những quý bà sang trọng, thanh lịch trong những bộ cánh mang tông màu đen huyền bí, nền nã. Được đánh giá là mỹ nhân sở hữu gu thời trang tinh tế nhất làng mỹ nhân Việt, Diễm My luôn lựa chọn những trang phục mang tính sang trọng, xa xỉ cùng các món đồ hiệu đắt đỏ. Dù đã chạm ngưỡng U60 nhưng mỹ nhân Diễm My vẫn tự tin khoe nhan sắc và gu thẩm mỹ tinh tế của mình trong từng shoot ảnh. Với lối kẻ mắt mèo đặc trưng của thời trang những thập niên 50, tông màu đen lại càng làm tôn lên nét hoài cổ xuyên suốt bộ ảnh. Người đẹp 57 tuổi có phong cách thời trang ổn định, sang trọng, tinh tế, phù hợp với độ tuổi nhưng vẫn bắt kịp những trào lưu thịnh hành của dòng chảy thời trang hiện đại. Nữ diễn viên luôn tạo được dấu ấn riêng nhờ phong cách thời trang ổn định, có màu sắc cá nhân. Ở tuổi U60, Diễm My vẫn là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Việt nhờ vào nhan sắc không tuổi cùng phong cách ăn mặc thời thượng. Không chỉ giữ được diện mạo cuốn hút, Diễm My còn ghi điểm với thân hình vẫn thon gọn. Nữ hoàng ảnh lịch cũng không ngại thử các mẫu váy hoa nhiều màu sắc. Đen – trắng là hai màu sang trọng thường xuất hiện trên trang phục của Diễm My. Người đẹp chọn chiếc váy hai màu đen trắng đối xứng với phần tay rộng, lưng xẻ sâu vừa phải tạo cảm giác vừa sang trọng vừa thoải mái cho người mặc. Ảnh: FBNV. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC