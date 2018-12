Mùa đông lạnh giá tới, hãy ăn những thực phẩm sau để giữ ấm cơ thể

Cacao nóng: Một cốc cacao nóng cũng đủ khiến cơ thể ấm áp trong ngày đông giá rét. Một loại flavonoids có trong thành phần của cacao là chất chống oxy hóa có tác dụng làm giảm những nguy hại từ các gốc tự do - mầm mống của bệnh tim mạch và bệnh ung thư. Cải Brussel: Được coi là thực phẩm của mùa đông, cải Brussel giúp cơ thể chúng ta chống lại những giá lạnh của mùa đông rất hiệu quả. Thành phần chính trong cải Brussel phải kể tới như chất xơ, phytonutrients, trong đó vitamin C chiếm 74,8 mg. Vitamin C lại nhanh chóng xoa dịu chứng cảm lạnh. Súp bí đỏ: Không chỉ giúp làm ấm cơ thể, món súp này còn rất tốt cho những người thiếu vitamin A, dưỡng chất cần thiết tăng cường thị lực. Còn với những người muốn giảm lượng calo thì bí ngô cũng là lựa chọn hàng đầu do mang đặc tính chống oxy hóa của beta-carotene có khả năng chống ung thư cao. Ớt: Đây là một loại gia vị được thêm vào những món canh, hầm để tăng hương vị món ăn thêm cay, nóng, đậm đà. Ngoài ra, nó còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất cũng như hạn chế sự tích tụ chất béo. Vị cay, nóng của quả ớt làm nóng cơ thể. Đối với những món ăn giàu chất béo thì capsaicin sẽ giảm trọng lượng cơ thể tới 8%. Quả bơ: Lượng chất béo không bão hòa đơn có trong thành phần của quả bơ giúp giảm lượng cholesterol không tốt, đồng thời cung cấp dưỡng chất đi nuôi các tế bào. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, Trái bơ còn khiến chúng ta có cảm giác no, duy trì năng lượng cho cơ thể trong những ngày lạnh. Quả óc chó: Óc chó là thứ quả được dùng quanh năm, đặc biệt vào mùa thu, thời điểm thu hoạch. Món bánh óc chó sẽ làm ấm bụng và cung cấp dinh dưỡng cho bạn trong những ngày đông lạnh. Táo là loại quả vị ngọt tuyệt hảo trong mùa thu, nó giúp tăng cường hệ tiêu hóa nhờ thành phần trong quả táo giàu chất xơ hòa tan, và chất xơ không hòa tan. Để tăng cường chất chống oxy hóa khi dùng táo, chúng ta nên rắc ít bột quế lên miếng táo. Khoai lang: Chỉ cần 1 củ khoai nướng trung bình cũng mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng cho cơ thể. Hơn thế nữa, trong thành phần của khoai lang còn có vitamin C, kali, canxi, và ít sắt. Khoai lang nướng gần như lượng calo rất thấp, bạn có ăn mà không sợ béo. Bí đao: Không chỉ chứa vitamin C, canxi hầu hết các loại bí đao đều chứa kali. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng những bữa ăn giàu kali có thể giảm nguy cơ bị đột quỵ lên đến 21%, hạn chế mắc bệnh tim mạch. Thành phần trong bí đao còn là vitamin A, chất xơ.Trà gừng giúp giữ ấm cơ thể cực tốt. Hơn nữa, gừng còn có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường lưu thông máu. Thực tế cho thấy những người uống trà gừng nóng buổi sáng thấy không bị đói. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

Cacao nóng: Một cốc cacao nóng cũng đủ khiến cơ thể ấm áp trong ngày đông giá rét. Một loại flavonoids có trong thành phần của cacao là chất chống oxy hóa có tác dụng làm giảm những nguy hại từ các gốc tự do - mầm mống của bệnh tim mạch và bệnh ung thư. Cải Brussel: Được coi là thực phẩm của mùa đông, cải Brussel giúp cơ thể chúng ta chống lại những giá lạnh của mùa đông rất hiệu quả. Thành phần chính trong cải Brussel phải kể tới như chất xơ, phytonutrients, trong đó vitamin C chiếm 74,8 mg. Vitamin C lại nhanh chóng xoa dịu chứng cảm lạnh. Súp bí đỏ: Không chỉ giúp làm ấm cơ thể, món súp này còn rất tốt cho những người thiếu vitamin A, dưỡng chất cần thiết tăng cường thị lực. Còn với những người muốn giảm lượng calo thì bí ngô cũng là lựa chọn hàng đầu do mang đặc tính chống oxy hóa của beta-carotene có khả năng chống ung thư cao. Ớt: Đây là một loại gia vị được thêm vào những món canh, hầm để tăng hương vị món ăn thêm cay, nóng, đậm đà. Ngoài ra, nó còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất cũng như hạn chế sự tích tụ chất béo. Vị cay, nóng của quả ớt làm nóng cơ thể. Đối với những món ăn giàu chất béo thì capsaicin sẽ giảm trọng lượng cơ thể tới 8%. Quả bơ: Lượng chất béo không bão hòa đơn có trong thành phần của quả bơ giúp giảm lượng cholesterol không tốt, đồng thời cung cấp dưỡng chất đi nuôi các tế bào. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, Trái bơ còn khiến chúng ta có cảm giác no, duy trì năng lượng cho cơ thể trong những ngày lạnh. Quả óc chó: Óc chó là thứ quả được dùng quanh năm, đặc biệt vào mùa thu, thời điểm thu hoạch. Món bánh óc chó sẽ làm ấm bụng và cung cấp dinh dưỡng cho bạn trong những ngày đông lạnh. Táo là loại quả vị ngọt tuyệt hảo trong mùa thu, nó giúp tăng cường hệ tiêu hóa nhờ thành phần trong quả táo giàu chất xơ hòa tan, và chất xơ không hòa tan. Để tăng cường chất chống oxy hóa khi dùng táo, chúng ta nên rắc ít bột quế lên miếng táo. Khoai lang: Chỉ cần 1 củ khoai nướng trung bình cũng mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng cho cơ thể. Hơn thế nữa, trong thành phần của khoai lang còn có vitamin C, kali, canxi, và ít sắt. Khoai lang nướng gần như lượng calo rất thấp, bạn có ăn mà không sợ béo. Bí đao: Không chỉ chứa vitamin C, canxi hầu hết các loại bí đao đều chứa kali. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng những bữa ăn giàu kali có thể giảm nguy cơ bị đột quỵ lên đến 21%, hạn chế mắc bệnh tim mạch. Thành phần trong bí đao còn là vitamin A, chất xơ. Trà gừng giúp giữ ấm cơ thể cực tốt. Hơn nữa, gừng còn có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường lưu thông máu. Thực tế cho thấy những người uống trà gừng nóng buổi sáng thấy không bị đói. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.