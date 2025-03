Mùa xuân trên miền đá nở hoa đẹp tựa bức tranh cổ tích

Mỗi thời khắc của mùa xuân được khắc họa rõ nét trên từng lối đi, từng cung đường khám phá Hà Giang. Đây là thời điểm đẹp nhất để du khách khám phá vùng đất này. Ảnh Bùi Quang Thụy Sau ba tháng ngủ đông, miền đá nở hoa cũng thức giấc với những mảng màu rực rỡ. Ảnh Bùi Quang Thụy Thời tiết lúc này phần lớn không mưa, bầu trời quang, không khí trong lành với nắng nhẹ. Nhiệt độ trung bình tháng 2 khoảng 20-28 độ C vào ban ngày, ban đêm giảm xuống 10-15 độ C. Ảnh Bùi Quang Thuỵ Hoa đào, hoa mận khoe sắc nền đá xám. Ảnh Bùi Quang Thụy Đến Hà Giang vào mùa xuân, du khách sẽ được ngắm nhìn màu sắc rực rỡ của các loài hoa bung nở: hoa cải, hoa đào, hoa mận... Ảnh Bùi Quang Thụy Mùa xuân ở đây mang lại cảm giác bình yên, an lành, khiến ai một lần đặt chân đến cũng đều muốn quay lại. Ảnh Bùi Quang Thụy Mùa xuân len lỏi trong từng ngóc ngách các bản làng nhỏ. Ảnh Bùi Quang Thụy Mặc dù địa hình hiểm trở, đời sống còn khó khăn, nhưng những con người nơi đây vẫn luôn giữ được sự kiên cường, bền bỉ và lòng hiếu khách nồng hậu. Ảnh Bùi Quang Thụy Mùa xuân nơi biên cương Hà Giang là một bức tranh tuyệt đẹp, sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ và đời sống văn hóa phong phú của các cộng đồng dân tộc. Ảnh Bùi Quang Thụy Đây là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình tìm về với mùa xuân, nơi bạn sẽ cảm nhận được sự tươi mới của thiên nhiên, sự ấm áp của tình người và những trải nghiệm khó quên. Ảnh Bùi Quang Thụy Xem video: "Hoa mận khoe sắc trên cao nguyên Mộc Châu". Nguồn HTV

