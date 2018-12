Làm theo 10 lời khuyên này của nha sĩ để luôn có hàm răng khỏe đẹp

Thói quen đánh răng ngay sau khi ăn sẽ làm hỏng men răng của bạn. Các nha sĩ giải thích rằng, thực phẩm và đồ uống làm gián đoạn cân bằng pH trong miệng và làm mềm men răng trong thời gian ngắn sau khi ăn. Do đó, lời khuyên là bạn nên đánh răng ít nhất từ 30-40' sau bữa ăn. Bơi lội ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng? Nghe thì rất lạ, nhưng thực tế các hóa chất được sử dụng để khử trùng nước trong hồ bơi lại gây ảnh hưởng khủng khiếp với răng. Trong những năm 80, các nhà khoa học Mỹ đã công bố nghiên cứu cho thấy, 40% các vận động viên bơi lội chuyên nghiệp đều bị tổn thương men răng. Các nha sĩ khuyên rằng, hãy xúc miệng lại bằng nước lọc hoặc nước muối sau khi bơi. Nhâm nhi trà hay cafe khi làm việc là thói quen của rất nhiều người làm văn phòng. Song thói quen này lại góp phần phá hủy men răng, vì vậy tốt nhất là hãy uống càng nhanh càng tốt. Có những lý do tại sao các bác sĩ sản khoa lại khuyên bạn kiểm tra răng miệng trước khi có kế hoạch mang thai. Đó là vì nhiễm trùng gây viêm lợi có thể đi vào máu và gây ảnh hưởng đến thai nhi, thậm chí dẫn đến việc sinh non hoặc khiến em bé mắc bệnh bẩm sinh nguy hiểm. Các bác sĩ cũng cảnh báo, viêm nha chu có thể làm giảm khả năng sinh sản ở cả nam và nữ. Tập thói quen đánh răng cẩn thận và tỉ mỉ. Nhiều nha sĩ thậm chí cho rằng, tốt nhất là không để bị phân tâm khi đánh răng. Đậu không tốt cho răng. Điều này nghe cũng thật kỳ lạ, tuy nhiên, phytohemagglutinin có trong đậu là loại protein kích thích phân chia tế bào. Nếu bạn bị sâu răng thì việc ăn đậu có thể dẫn đến bị u hạt răng. Song nguy cơ này là rất thấp, nhưng cẩn tắc thì vô áy náy. Sức khỏe răng miệng ảnh hưởng tới trí nhớ. Các nhà khoa học đã tiến hành cuộc nghiên cứu với 273 tình nguyện viên từ 55 tuổi trở lên và kết luận rằng, những người có hàm răng không tốt có trí nhớ kém hơn, dễ nổi cáu và thay đổi tâm trạng. Có một giả thiết rằng, khi bị rụng răng, hỏng răng thì số lượng tín hiệu về cảm xúc gửi tới não bộ cũng ít đi. Khớp cắn bị ảnh hưởng vì cảm lạnh. Các nha sĩ giải thích rằng, một đứa trẻ bị cảm lạnh khi còn quá nhỏ sẽ gặp vấn đề với khớp cắn. Vì cảm lạnh khiến trẻ nghẹt mũi và phải thở nhiều bằng miệng. Điều này có thể khiến hàm dưới nhô ra phía trước và bị lệch khớp cắn với hàm trên. Nhai đá lạnh và xâu khuyên lưỡi là những điều chắc chắn gây tổn hại cho răng. Hãy giữ lại những chiếc răng sữa vì chúng chứa tế bào gốc, có thể sử dụng để tái sinh tế bào thần kinh, tế bào xương và thậm chí là tế bào tim. Các bậc phụ huynh nên tham vấn nha sĩ cách lưu giữ và bảo quản răng sữa của trẻ nhỏ sau khi trẻ thay răng./.

