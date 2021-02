“Bà Táo” U50 nổi tiếng chua ngoa mặc trẻ trung hết phần thiên hạ

Vân Dung là một trong những nghệ sĩ gặt hái nhiều thành công trên sân khấu hài kịch. Ngoài những vai diễn nổi tiếng đanh đá và chua ngoa, nữ diễn viên còn được nhớ mặt với vai trò “bà Táo” trong các chương trình Gặp nhau Cuối năm. Không chỉ gây ấn tượng trong diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn khiến người hâm mộ hết lời khen ngợi bởi nhan sắc trẻ trung cùng gu thời trang hack tuổi đáng gờm. Hầu hết các trang phục nghệ sĩ 7X ưu ái chọn mặc đều tôn lên vẻ đẹp mềm mại nữ tính. Dù ưa thích mẫu váy họa tiết song “Bà Táo” thường tránh những trang phục cắt may cầu kỳ, diêm dúa. Để luôn tươi mới, danh hài đất Bắc chọn đồ với gam màu tươi sáng. Sự tiết chế này khiến nghệ sĩ Vân Dung trẻ trung hơn tuổi thực mà không lo quá lố, “phèn”. Khi cần khoe khéo đôi chân dài thẳng tắp, nữ diễn viên không ngại thử sức với mẫu quần ngắn hoặc style thời trang giấu quần. Trong hình, Vân Dung có màn lên đồ hoàn hảo với áo phông rộng in họa tiết hoạt hình. Cô cũng rất biết nâng tầm trang phục khi mix cùng túi hiệu LV cực sang. So với các thiết kế khác, dường như Vân Dung có niềm đam mê bất tận với những mẫu thiết kế thanh lịch. Khi trưng dựng váy áo có khoảng hở, nữ nghệ sĩ cũng tinh tế chọn thiết kế có đường cắt xẻ vừa phải để vẻ ngoài trở nên thanh lịch mà không quá phô phang. Dạo quanh trang cá nhân của Vân Dung, người hâm mộ không khó để thấy được cô rất chăm diện trang phục này. Có thể nói, chính cách lựa chọn màu sắc cùng sự tinh tế mà nữ nghệ sĩ luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, trẻ trung tràn đầy sức sống. Ảnh: Instagram NV. Mời độc giả xem video: Khán giả háo hức đón Táo quân 2021. Nguồn: VTV1.

