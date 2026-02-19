Xe cẩu lao xuống ngã tư đông đúc, cây ven đường vô tình ngăn chặn thảm họa

Một chiếc xe cẩu đã lao xuống ngã tư Gaegeum ở Busan, nhưng một cây thông đã ngăn chặn trước khi chiếc xe 'tấn công' con đường đông đúc.

Khoảng 10h30p sáng ngày 30 tháng 1 năm 2026, một cần cẩu nặng 2,1 tấn đã vượt qua vạch kẻ giữa đường và đâm vào làn đường đối diện gần giao lộ Gaegeum ở quận Busanjin, theo Naver.

Video: Naver

Chiếc xe cần cẩu vốn đã trượt sang làn đường đối diện với tiếng động lớn, bất lực đè bẹp rào chắn phân định ranh giới đường và vượt qua vạch kẻ giữa đường. Cảnh tượng một chiếc xe máy đột ngột đánh lái và đổi hướng là một khoảnh khắc kinh hoàng. Chiếc Avante đi phía sau không kịp tránh va chạm và đâm vào đuôi chiếc cần cẩu đang lùi, lực tác động truyền trực tiếp vào thân xe. Khi kết cấu thép nặng nề bị đẩy lùi bởi trọng lực, các biện pháp an toàn ở trung tâm thành phố trở nên vô dụng.

Chuỗi sự kiện hàng rào bị gãy và khu vực an toàn trên mặt đường bị xâm phạm cho thấy máy móc có thể trở nên nguy hiểm như thế nào khi mất kiểm soát trên đường.

Chiếc cần cẩu bị đẩy lùi khi người lái đang ở ngoài xe, đã va chạm với ba phương tiện, trong đó có một xe ô tô chở khách, khiến bốn người bị thương nhẹ. Chiếc xe di chuyển về phía giao lộ rộng mà không kiểm soát, đã dừng lại sau khi va chạm trực diện với một cây thông cao 5 mét được trồng trên đảo giao thông. Người lái xe, một người đàn ông khoảng 60 tuổi, người gây ra tai nạn, cho biết tai nạn xảy ra khi đang kiểm tra thiết bị để tìm lỗi. Chính quyền địa phương hiện đang tiến hành thủ tục bồi thường cho những cây bị hư hại.