Xương rồng hiếm nhất thế giới với hình thù có 1-0-2

Sa mạc Atacama nằm ở phía Bắc của đất nước Chile, đây là khu vực được cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) xếp là một trong những nơi khô cằn bậc nhất trên Trái Đất và thông thường hàng năm lượng mưa tại đây cực thấp, chỉ vào khoảng 15,25mm. Tuy nhiên, ở Atacama lại mọc lên loài xương rồng hiếm nhất trên thế giới là Copiapoa và Eriosyce. Chúng thường được giới nhà giàu săn lùng để làm cây cảnh trong nhà. Những cây xương rồng Chile này có nhiều hình dạng độc đáo từ cây nhiều cánh ở sa mạc Sonoran đến cây thân dài. Thông thường những loài xương rồng hình thù độc đáo này chỉ phát triển nở rộ trong phạm vi địa lý nhỏ. Điều này giúp nâng cao giá trị của cây xương rồng và trở nên cực kỳ hấp dẫn đối với các nhà sưu tập trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Chile không cho phép xuất khẩu những cây xương rồng này nên chúng trở thành mục tiêu phổ biến của những kẻ săn trộm. từ năm 2013 đến năm 2019, hàng trăm cây đã bị đánh cắp khỏi tự nhiên. IUCN (Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế) cho biết các loại xương rồng Copiapoa và Eriosyce của Chile thuộc loại hiếm nhất trên thế giới, có thể bán được tới 1.500 USD/cây trên thị trường chợ đen ở châu Âu và châu Á. Trong cuộc đột kích giải cứu xương rồng vào tháng 2 năm 2020, các cơ quan chức năng đã tìm thấy hàng trăm cây xương rồng Copiapoa và Eriosyce bị săn trộm ở Senigallia, một thị trấn cảng trên bờ biển Adriatic, Ý. The New York Times đưa tin vào ngày 20 tháng 5, số cây xương rồng được giải cứu do "Chiến dịch Atacama" thu hồi trên trị giá khoảng 1,2 triệu USD. Cây xương rồng là loài có nhiều hình dạng vô cùng nổi bật, từ cây saguaro cao, nhiều cánh (Carnegiea gigantea) ở sa mạc Sonoran đến cây xà cừ Copiapoa có thân dài của Chile. Cũng theo tờ New York Times, việc quản lý và bảo vệ cây xương rồng quý hiếm diễn ra vẫn còn sơ sài. Những cây xương rồng săn trộm thậm chí được bày bán trong các cửa hàng thực vật, quảng cáo trên mạng xã hội và bán trên các chợ trực tuyến. Ngông cuồng hơn nữa, những kẻ săn trộm đôi khi phát trực tiếp video từ sa mạc nơi những cây xương rồng sinh sống, để khách hàng có thể trực tiếp lựa chọn hình dạng cây mình mong muốn. Xương rồng là loài chịu đựng điều kiện cực kỳ khô hạn và khắc nghiệt cả nóng hay lạnh, nhưng mối đe dọa lớn nhất của chúng là hoạt động của con người. Cho đến nay, khoảng 2.000 loài trong số 10.000 loài xương rồng được biết đến trên toàn thế giới đang bị đe dọa tuyệt chủng. Mời các bạn xem video: Những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới. Nguồn: Vui khỏe mỗi ngày

