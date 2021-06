“Tứ đại quốc khuyển” Việt Nam giá đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu đồng

Đầu tiên trong danh sách " tứ đại quốc khuyển" là chó H'Mông Cộc đuôi. Loài chó này là kết quả của sự lai tạo giữa chó rừng và chó bản địa nên có bản tính hoang dã. Nhưng nay chúng đã được thuần hóa, sinh sống rải rác ở vùng núi phía Tây Bắc của nước ta. Do dai sức và phù hợp với đi rừng, loại chó này thường xuyên được huấn luyện trở thành cảnh khuyển cho lực lượng công an các tỉnh phía Bắc. Chó H'Mông Cộc đuôi được đánh giá là giống chó có kích cơ tầm trung với chiều cao trung bình của một cá thể trưởng thành ở khoảng 45-55cm và cân nặng 15-25kg. Thường thì những cá thể mang giới tính đực sẽ có chiều cao cân nặng nhỉnh hơn giới tính cái một chút. Do sinh ra và lớn lên ở vùng núi hoang sơ phía Tây Bắc nên chó H'Mông Cộc đuôi có sức đề kháng tự nhiên tốt. Chúng ít khi mắc bệnh hoặc nếu có chỉ bị ở thể nhẹ rồi tự khỏi. Bên cạnh đó, khả năng thích nghi của Mông Cộc rất tốt. Tiếp đến là chó Bắc Hà còn được biết đến với cái tên là Vitespitz, được những người dân tộc vùng Bắc Hà nuôi để làm chó săn hoặc bạn đồng hành với chủ nhân trong những chuyến đi rừng dài ngày. Chó Bắc Hà có chiếc đuôi lông xù dạng đuôi sóc, kích thước trung bình, khá săn chắc và dũng mãnh. Lông cổ dày và dài giống bờm sư tử. Màu lông chủ yếu là: vện, vàng, trắng, đen, xám, khoang. Chó Bắc Hà di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt kể cả ở địa hình đồi núi hiểm trở cộng thêm rất tinh khôn. Chúng nhạy bén với tiếng động nên được lựa chọn để làm chó săn hay chó nghiệp vụ. Tiếp theo là chó Lài - một trong những giống chó cổ xưa nhất có nguồn gốc từ vùng núi phía Bắc và một số vùng thuộc bán đảo Đông Dương. Chó Lài có chiếc đuôi như bông cỏ lau bồng, thường buông lòng nhưng khi hoạt động thì dựng đứng lên cao. Bản năng của loài chó Lài (chó Dingo) là tính hoang dã, thích săn bắt vì chân cao và sức khỏe khá dai. Đặc biệt, loài chó có ngoại hình trông hiền lành này có tính kỷ luật cao, nghe lời chủ và thực sự trung thành. Chúng có thể vào rừng, săn bắt đủ loại thú như gà rừng, chuột núi, sóc núi… sau đó mang về cho chủ nhân. Chúng còn có thể làm "mồi nhử", lùa các loài thú, rắn độc vào trước họng súng của chủ săn. Cuối cùng là chó Phú Quốc - loài chó khó bị đánh bả nhất vì chúng không ăn những loại thức ăn nhân tạo, thường xuyên kiếm các nguồn tự nhiên, thậm chí chúng có thể tự bơi để bắt hải sản. Chó Phú Quốc là một trong 3 giống chó Xoáy quý hiếm trên Thế giới (cùng với Xoáy Thái và xoáy Nam Phi). Ngoài đặc điểm chó Phú Quốc nổi bật là lông xoáy chạy dọc trên lưng, chúng còn sở hữu một số đặc điểm nổi bật khác giúp bạn dễ dàng trong cách nhận biết chó Phú Quốc thuần chủng. Trong số "tứ đại quốc khuyển", chó Phú Quốc được xem là loại thông minh, quý hiếm thuộc hàng top, hỗ trợ đắc lực trong công việc săn bắt tội phạm. Đã có chó Phú Quốc có tên là Lốc được người yêu chó săn đón với mức giá 350 triệu đồng. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

