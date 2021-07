Trẻ sơ sinh có khả năng “biến hình” và những sự thật khó tin

Một đứa trẻ mới sinh chỉ nhìn được 2 màu đen và trắng. Và phải vài tuần sau đó, trẻ mới có thể nhận thức được các màu sắc khác. Đó là bởi vì khi mới sinh, các tế bào thần kinh trong võng mạc và não kiểm soát tầm nhìn của trẻ vẫn chưa phát triển đầy đủ. Em bé sơ sinh có vị giác nhạy bén gấp 3 lần người lớn. Lý do là vì ngoài lưỡi, trẻ sơ sinh còn có nụ vị giác ở trên lưng và hai bên miệng.Trẻ ra đời với hơn 300 xương, trong khi đó người trưởng thành chỉ có 206 xương. Khác biệt này là do xương của trẻ em chưa liền mạch thành hệ xương sống như người trưởng thành, với các khoảng hở chứa sụn đem lại sự dẻo dai và linh hoạt hơn trong quá trình phát triển. Nhờ hộp sọ chưa phát triển, trẻ em có thể “biến hình”! Khả năng này giúp em bé có thể chui ra khỏi bụng mẹ mà không cần mổ đẻ. Não bộ tăng gấp 3 lần thể tích trong vòng 3 năm đầu đời. Một hộp sọ còn dẻo cho phép não bộ phát triển tối đa trong giai đoạn này. Trẻ em có bản năng bơi từ rất sớm. Dưới 6 tháng tuổi, phần lớn trẻ em tự động nín thở dưới nước và thể hiện phản xạ “lặn” - một chuỗi các phản xạ vô điều kiện giúp bảo tồn oxy. Nhịp tim chậm lại, mạch máu co lại. Khi nằm trong bụng mẹ bé có thể gửi tế bào gốc của mình để giúp mẹ phục hồi các thương tổn trên cơ thể thông qua dây rốn. Mắt của bé to bằng khoảng 75% mắt người lớn ngay khi mới sinh ra. Não bộ của bé có thể tiêu thụ tới 50% lượng đường glucose trong cơ thể. Đây là lý do tại sao trẻ sơ sinh thường ngủ rất nhiều. Trẻ sơ sinh không thể chảy nước mắt. Chúng ta thường nghe thấy tiếng khóc của bé khi chào đời. Nhưng thực chất, đó chỉ là tiếng gào. Tuyến lệ của bé hoạt động sau 3 tuần tuổi và khi đó bé mới biết khóc đúng nghĩa. Những đứa trẻ sơ sinh đều có sức mạnh phi phàm. Bạn có để ý rằng trẻ sơ sinh có phản xạ nắm, bám ở tay rất chặt? Nhưng chắc bạn không biết rằng, lực bám này có thể đủ mạnh để nhấc bổng cả trọng lượng cơ thể của chúng cơ đấy! Trong thời gian nằm trong bụng mẹ, một số bé gái có thể trải qua thời kì kinh nguyệt. Do thai nhi chịu ảnh hưởng bởi hormone của mẹ. Ngay sau khi chào đời vài ngày, bé gái có kinh nguyệt non đầu tiên trong đời. Trẻ sơ sinh không cần phải uống nước, thậm chí cho trẻ uống nước còn rất nguy hiểm trong tháng đầu sau khi chào đời. Trẻ đã nhận được đủ lượng nước cũng như dinh dưỡng từ sữa mẹ và sữa bột. Trẻ em có khả năng tiết sữa, đây là điều hoàn toàn bình thường! Hiện tượng này xảy ra ở khoảng 5% trẻ em mới sinh, bất kể giới tính. "Sữa trẻ em" nhìn có thể rất khác sữa mẹ, do trẻ em tiếp xúc với lượng estrogen lớn trong tử cung và sữa mẹ. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

