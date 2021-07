Thủy quái tiền sử khổng lồ, lớp vảy như giáp bị ngư dân tóm gọn

Một cần thủ 17 tuổi đến từ Canada có tên Jacob Bergen đã câu được con cá khổng lồ dài 6m trong chuyến đi với bạn bè ở sông Fraser tại British Columbia, Canada. Được biết, đây là con cá tầm trắng đã xuất hiện từ thời tiền sử cách đây hơn 100 triệu năm và sống từ đó tới nay. Sông Fraser là một môi trường tuyệt vời cho những nghiên cứu về cá tầm trắng. "Một nhóm chuyên thu thập dữ liệu để theo dõi quá trình phát triển của cá tầm trắng đã đến. Họ muốn tìm hiểu chúng phân bổ ở khu vực nào, phát triển ra sao trong một năm cũng như tình trạng sức khỏe của chúng", Bergen cho biết. “Không giống như hầu hết các loài cá, cá tầm không có xương. Ngoại hình trông rắn chắc, độc đáo của chúng được tạo thành từ sụn và thịt dai. Bên ngoài là lớp da dày rất khó xuyên thủng. Lớp vảy của cá tầm trắng cùng lớp da siêu dày đóng vai trò như áo giáp", Bergen cho biết thêm. Fraser và nhiều nhánh của nó là nơi sinh sống của một trong những quần thể cá tầm lớn nhất và ổn định nhất ở Mỹ. Nguyên nhân có thể do nguồn thức ăn dồi dào quanh năm và những nỗ lực bảo tồn của giới chức địa phương.Cá tầm trắng khổng lồ là loài cá có kích thước lớn, chúng có thể đạt 450 kg và dài 4,5 mét. Đây là một trong những loài cá lớn nhất Bắc Mỹ được tìm thấy ở sông Fraser (Canada) và sông Sacramento, bang California (Mỹ). Loài cá có màu ánh bạc này đang bị giảm số lượng một cách nghiêm trọng do hoạt động xây đập của con người. Xây đập là mối đe dọa chính đến cá tầm trắng. Đập ngăn nước khiến cho dòng sông bị phân chia và dẫn đến sự suy giảm của quần thể cá tầm trắng do sự thiếu hụt về thức ăn và thay đổi môi trường sống. Một số cá tầm trắng trước đó thường bơi ngược sông để tránh sự xâm nhập của nước mặn thì bây giờ đã bị mắc kẹt vì những con đập ngăn nước. Loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới và được xếp vào nhóm loài cực kỳ nguy cấp và gần tuyệt chủng do người dân săn lùng để lấy trứng là cá tầm Kaluga. Tuổi thọ của cá tầm trắng rất đáng nể, lên tới 80 năm. Chúng sống chủ yếu ở tầng nước ngầm có độ sâu 45-50m với nhiệt độ nước từ 10 đến 20 độ C. Tuy có thân hình khổng lồ, nhưng loài cá này được cho là hiền lành vì chúng không có răng và ít gây hại cho đồng loại. Trứng, thịt, bóng của loài cá này là món ăn đặc sản của con người. Thịt của chúng được xếp vào thực đơn hàng ngày của vua chúa thời xưa. Vì thế mà loài cá này đã bị con người săn lùng và truy bắt từ hàng ngàn năm nay. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

