Thêm bằng chứng con người không đơn độc trong vũ trụ từ NASA

Vừa qua, giám đốc Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Bill Nelson đã bày tỏ quan điểm của mình về sự sống ngoài Trái đất. Ông cho rằng "Chúng ta có đơn độc không? Cá nhân tôi nghĩ là không". "Khi đề cập đến vấn đề này, hãy nhớ rằng vũ trụ rất rộng lớn. Ở NASA, chúng tôi có chương trình tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái đất, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ sinh vật có trí tuệ", Nelson trả lời CNN. Cuộc phỏng vấn của người đứng đầu NASA diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận sự tồn tại của các hiện tượng hàng không không xác định (UAP). Từ năm 2004 đến nay, cơ quan này đã kiểm tra 144 báo cáo về những vật thể bay không xác định này. Trong số đó, có 18 trường hợp liên quan đến công nghệ cao mà Mỹ không thể giải thích. Nelson bác bỏ khả năng UAP là máy bay không người lái của một quốc gia khác. Ông cho rằng tốc độ và sự thay đổi hướng di chuyển nhanh như vậy vượt qua công nghệ hiện có của bất kỳ chính phủ nào. Lầu Năm Góc chỉ xác nhận UAP có thật nhưng chưa thể giải thích được đó là gì. Nếu những vật thể bay này do con người tạo ra và có nguồn gốc từ Trung Quốc hay Nga, chúng sẽ là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Trong trường hợp này, thông tin về UAP là bí mật quân sự, chính quyền sẽ không bao giờ tiết lộ với công chúng. Thế nhưng Mỹ cho rằng cần phải có sự hợp tác và chuẩn hóa từ các quốc gia khác để có được hiểu biết rõ hơn về những sự việc này. Vì vậy, vị giáo sư tin rằng các quan chức chính quyền Mỹ xác định UAP không phải sản phẩm do con người tạo ra. Điều đó dẫn tới 2 khả năng, hoặc UAP là hiện tượng thiên văn tự nhiên, hoặc nó do một nền văn minh bên ngoài Trái đất gửi đến. "Một số UAP dường như đứng yên trong gió, di chuyển ngược chiều gió, chuyển động đột ngột hoặc di chuyển với tốc độ cực cao mà không có phương tiện đẩy nào được ghi nhận." Báo cáo từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết. Dù các báo cáo chính thức về những vật thể bay bí ẩn này cuối cùng đã được Bộ quốc phòng Mỹ công bố, nhưng hóa ra chúng lại mở ra nhiều câu hỏi hơn là trả lời chúng. Hiện nay ngày càng có nhiều người tin vào sự tồn tại của sinh vật ngoài hành tinh. Vừa qua, Nhật Bản đã thành lập Phòng nghiên cứu UFO quốc tế, viện duy nhất ở Nhật Bản chuyên tìm hiểu về vật thể bay không xác định. Các hoạt động của cơ sở nghiên cứu bao gồm thu thập, phân tích và xác định thông tin về UFO do nhân chứng cung cấp trên khắp thế giới. Mời các bạn xem video: NASA đón khách du lịch lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Nguồn: THĐT

Vừa qua, giám đốc Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Bill Nelson đã bày tỏ quan điểm của mình về sự sống ngoài Trái đất. Ông cho rằng "Chúng ta có đơn độc không? Cá nhân tôi nghĩ là không". "Khi đề cập đến vấn đề này, hãy nhớ rằng vũ trụ rất rộng lớn. Ở NASA, chúng tôi có chương trình tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái đất, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ sinh vật có trí tuệ", Nelson trả lời CNN. Cuộc phỏng vấn của người đứng đầu NASA diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận sự tồn tại của các hiện tượng hàng không không xác định (UAP). Từ năm 2004 đến nay, cơ quan này đã kiểm tra 144 báo cáo về những vật thể bay không xác định này. Trong số đó, có 18 trường hợp liên quan đến công nghệ cao mà Mỹ không thể giải thích. Nelson bác bỏ khả năng UAP là máy bay không người lái của một quốc gia khác. Ông cho rằng tốc độ và sự thay đổi hướng di chuyển nhanh như vậy vượt qua công nghệ hiện có của bất kỳ chính phủ nào. Lầu Năm Góc chỉ xác nhận UAP có thật nhưng chưa thể giải thích được đó là gì. Nếu những vật thể bay này do con người tạo ra và có nguồn gốc từ Trung Quốc hay Nga, chúng sẽ là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Trong trường hợp này, thông tin về UAP là bí mật quân sự, chính quyền sẽ không bao giờ tiết lộ với công chúng. Thế nhưng Mỹ cho rằng cần phải có sự hợp tác và chuẩn hóa từ các quốc gia khác để có được hiểu biết rõ hơn về những sự việc này. Vì vậy, vị giáo sư tin rằng các quan chức chính quyền Mỹ xác định UAP không phải sản phẩm do con người tạo ra. Điều đó dẫn tới 2 khả năng, hoặc UAP là hiện tượng thiên văn tự nhiên, hoặc nó do một nền văn minh bên ngoài Trái đất gửi đến. "Một số UAP dường như đứng yên trong gió, di chuyển ngược chiều gió, chuyển động đột ngột hoặc di chuyển với tốc độ cực cao mà không có phương tiện đẩy nào được ghi nhận." Báo cáo từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết. Dù các báo cáo chính thức về những vật thể bay bí ẩn này cuối cùng đã được Bộ quốc phòng Mỹ công bố, nhưng hóa ra chúng lại mở ra nhiều câu hỏi hơn là trả lời chúng. Hiện nay ngày càng có nhiều người tin vào sự tồn tại của sinh vật ngoài hành tinh. Vừa qua, Nhật Bản đã thành lập Phòng nghiên cứu UFO quốc tế, viện duy nhất ở Nhật Bản chuyên tìm hiểu về vật thể bay không xác định. Các hoạt động của cơ sở nghiên cứu bao gồm thu thập, phân tích và xác định thông tin về UFO do nhân chứng cung cấp trên khắp thế giới. Mời các bạn xem video: NASA đón khách du lịch lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Nguồn: THĐT