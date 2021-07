Tận mục biệt đội chim tinh nhuệ bảo vệ điện Kremlin

Sử dụng biệt đội chim tinh nhuệ là giải pháp để bảo vệ điện Điện Kremlin khỏi các loài chim và quạ, đặc biệt là quạ đen xuất hiện rất nhiều ở Moscow. Các loại quạ này từng là nỗi ám ảnh đối với những người được giao nhiệm vụ bảo vệ Điện Kremlin - “pháo đài” lâu đời nhất ở châu Âu và là Dinh Tổng thống nằm ở trung tâm thủ nước Nga. Ngoài phá hoa, lấy hạt từ các khu vườn trong khuôn viên Điện Kremlin, quạ còn phá hoại các mảnh vàng lá trên mái vòm của Điện Kremlin, phát tán các loại dịch bệnh. Ngoài ra, loài quạ còn săn những chú chim biết hót và thường gây hư hại cho đồng phục của đội cận vệ tại Điện Kremlin. Vào những năm 1960, có hẳn một đơn vị được giao nhiệm vụ đuổi quạ ra khỏi mái các tòa nhà của Điện Kremlin. Họ đóng các khe hở và cửa sổ để ngăn không cho quạ chui vào hoặc làm tổ bên trong. Sau này, lính gác bảo vệ Điện Kremlin sử dụng băng thu âm tiếng rít và gào của chim ưng để đuổi quạ. Tuy nhiên, quạ nhanh chóng “quen tai” nên buộc phải sử dụng chim thật. Vì vậy, biệt đội chim tinh nhuệ ra đời. Tuy nhiên, chim ưng hay bị lạc đường và sợ hãi khi bay trong thành phố. Ngoài ra, giá của loài chim này cũng rất cao, có thể lên tới hàng chục nghìn USD, và đây cũng là loài chim khó chăm sóc. Ngày nay, Điện Kremlin "chiêu mộ" diều hâu và biệt đội chim tinh nhuệ phục vụ cho công tác bảo vệ. Việc sử dụng diều hâu được cho là hiệu quả hơn so với chim ưng vì con mồi tự nhiên của diều hâu là quạ, trong khi chim ưng chủ yếu săn các loài gặm nhấm. So với chim ưng, diều hâu cũng dễ chăm sóc hơn. Chúng thân thiện hơn với những người chăm sóc và có giá thấp hơn nhiều so với chim ưng, từ 15.000.20.000 rúp (khoảng 170-260 USD)/con. Khi lực lượng bảo vệ Điện Kremlin nhìn thấy quạ, họ sẽ cho diều hâu xuất kích để xua đuổi. Diều hâu bảo vệ Điện Kremlin luôn được kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Các thiết bị định vị GPS được gắn vào đuôi của chúng, còn những chiếc chuông gắn vào chân. Chuông nhằm mục đích báo động cho quạ - loài chim chủ yếu giao tiếp bằng âm thanh. Khi quạ nghe thấy tiếng chuông này, chúng hiểu rằng một con chim săn mồi đang kiểm soát khu vực của chúng và sẽ tự động rời đi. Ngoài diều hâu, Điện Kremlin cũng nuôi thêm cú mèo. Đây cũng là loài săn quạ vào ban đêm. Sử dụng cú mèo giúp xua đuổi quạ tránh xa Điện Kremlin khi trời tối. Được biệt, nhóm chim tinh nhuệ này trải qua 6 tháng huấn luyện trước khi được đánh giá xem có đủ năng lực để bảo vệ Điện Kremlin hay không. Thông thường, biệt đội chim tinh nhuệ làm việc cho Điện Kremlin từ 10-15 năm, sau đó nghỉ hưu. Mời độc giả xem video:Tiêu Điểm: Khi bức tường bất ngờ đổ sập và những ám ảnh còn mãi. Nguồn: VTV24.

Sử dụng biệt đội chim tinh nhuệ là giải pháp để bảo vệ điện Điện Kremlin khỏi các loài chim và quạ, đặc biệt là quạ đen xuất hiện rất nhiều ở Moscow. Các loại quạ này từng là nỗi ám ảnh đối với những người được giao nhiệm vụ bảo vệ Điện Kremlin - “pháo đài” lâu đời nhất ở châu Âu và là Dinh Tổng thống nằm ở trung tâm thủ nước Nga. Ngoài phá hoa, lấy hạt từ các khu vườn trong khuôn viên Điện Kremlin, quạ còn phá hoại các mảnh vàng lá trên mái vòm của Điện Kremlin, phát tán các loại dịch bệnh. Ngoài ra, loài quạ còn săn những chú chim biết hót và thường gây hư hại cho đồng phục của đội cận vệ tại Điện Kremlin. Vào những năm 1960, có hẳn một đơn vị được giao nhiệm vụ đuổi quạ ra khỏi mái các tòa nhà của Điện Kremlin. Họ đóng các khe hở và cửa sổ để ngăn không cho quạ chui vào hoặc làm tổ bên trong. Sau này, lính gác bảo vệ Điện Kremlin sử dụng băng thu âm tiếng rít và gào của chim ưng để đuổi quạ. Tuy nhiên, quạ nhanh chóng “quen tai” nên buộc phải sử dụng chim thật. Vì vậy, biệt đội chim tinh nhuệ ra đời. Tuy nhiên, chim ưng hay bị lạc đường và sợ hãi khi bay trong thành phố. Ngoài ra, giá của loài chim này cũng rất cao, có thể lên tới hàng chục nghìn USD, và đây cũng là loài chim khó chăm sóc. Ngày nay, Điện Kremlin "chiêu mộ" diều hâu và biệt đội chim tinh nhuệ phục vụ cho công tác bảo vệ. Việc sử dụng diều hâu được cho là hiệu quả hơn so với chim ưng vì con mồi tự nhiên của diều hâu là quạ, trong khi chim ưng chủ yếu săn các loài gặm nhấm. So với chim ưng, diều hâu cũng dễ chăm sóc hơn. Chúng thân thiện hơn với những người chăm sóc và có giá thấp hơn nhiều so với chim ưng, từ 15.000.20.000 rúp (khoảng 170-260 USD)/con. Khi lực lượng bảo vệ Điện Kremlin nhìn thấy quạ, họ sẽ cho diều hâu xuất kích để xua đuổi. Diều hâu bảo vệ Điện Kremlin luôn được kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Các thiết bị định vị GPS được gắn vào đuôi của chúng, còn những chiếc chuông gắn vào chân. Chuông nhằm mục đích báo động cho quạ - loài chim chủ yếu giao tiếp bằng âm thanh. Khi quạ nghe thấy tiếng chuông này, chúng hiểu rằng một con chim săn mồi đang kiểm soát khu vực của chúng và sẽ tự động rời đi. Ngoài diều hâu, Điện Kremlin cũng nuôi thêm cú mèo. Đây cũng là loài săn quạ vào ban đêm. Sử dụng cú mèo giúp xua đuổi quạ tránh xa Điện Kremlin khi trời tối. Được biệt, nhóm chim tinh nhuệ này trải qua 6 tháng huấn luyện trước khi được đánh giá xem có đủ năng lực để bảo vệ Điện Kremlin hay không. Thông thường, biệt đội chim tinh nhuệ làm việc cho Điện Kremlin từ 10-15 năm, sau đó nghỉ hưu. Mời độc giả xem video:Tiêu Điểm: Khi bức tường bất ngờ đổ sập và những ám ảnh còn mãi. Nguồn: VTV24.