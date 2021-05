Soi loài chim lòe loẹt nhất quả đất, đang có nguy cơ tuyệt chủng

Là loài chim đặc hữu của miền Bắc Australia, chim sẻ Gouldian hay chim di ngũ sắc (Erythrura gouldiae) là một trong những loài chim có sắc màu ấn tượng nhất trái đất.. Các cá thể trưởng thành của loài chim này dài khoảng 14 cm, có màu xanh lá cây trên lưng, màu tím ở ngực, màu đỏ (hoặc đen) ở đầu và màu vàng ở bụng. Màu sắc con mái hơi nhạt hơn con trống. Bộ lông vô cùng rực rỡ khiến chim sẻ Gouldian như được nhuộm màu bởi cầu vồng. Đây cũng là lý do chúng có một tên gọi khác là chim sẻ cầu vồng. Là họ hàng gần của các loài chim di cư, chim sẻ Gouldian có tập tính ăn hạt giống cỏ dại bằng cách dùng chiếc mỏ có hình dáng đặc trưng để nhằn vỏ hạt ra ngoài. Do màu sắc đẹp mà loài chim cầu vồng này đã trở thành sinh vật cảnh được ưa chuộng trên toàn thế giới. Một số số lượng lớn chim sẻ Gouldian đã được nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt Trớ trêu thay, loài chim này đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên do sự săn bắt của con người, suy thoái môi trường sống, sự xâm lấn của động vật ngoại lai. Theo ước tính, số lượng chim sẻ Gouldian trong tự nhiên chỉ còn khoảng vài ngàn và đang có xu hướng giảm. Để ngăn chặn đà tiêu vong của loài chim này, một chương trình bảo tồn đã được tiến hành. Một số hình ảnh khác về chim sẻ Gouldian. Mời quý độc giả xem video: Khám phá thế giới của loài bọ ngựa | VTV2.

