Sốc toàn tập khi thấy những loài chim hình dáng kỳ dị nhất hành tinh

Đây là loài chim công trắng đột biến xuất hiện nhiều ở Nam á. Chúng có ngoại hình, kích thước giống hệt những con công bình thường, chỉ có điều toàn thân trắng như tuyết. Loài chim bồ câu đặc hữu ở đảo Luzon, Philippines luôn gây chú ý vì có bộ ngực đỏ tươi như mang vết thương trái tim chảy máu. Khi tán tỉnh, nó sẽ xù lông phồng ngực để làm nổi bật phần màu đỏ. Chim Cephalopterus Penduliger là loài chim có ngoại hình vô cùng kỳ lạ với chiếc cổ dài hơn cả thân mình, chúng có thể được tìm thấy ở Tây Colombia và Ecuador. Cò thìa hồng có chiếc mỏ bẹt ra giống hình chiếc thìa. Cò thìa hồng là một loài sinh sản định cư ở Nam Mỹ chủ yếu là phía đông của dãy Andes, và ở các vùng ven biển của vùng biển Caribbea, Trung Mỹ, Mexico, và vùng vịnh của Mỹ. Chim Pharomachrus mocinno có vẻ ngoài kỳ lạ nhưng vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp, nó là một loài chim trong họ Trogonidae. Đây là loài quốc điểu của Guatemala Cò mỏ giày có lẽ là loài chim nổi tiếng nhất trong danh sách. Chúng sở hữu cái mỏ khổng lồ giống như mặt trước của một đôi giày cao gót, thường được tìm thấy trên khắp Congo, Rwanda, Uganda và các đầm lầy khác nhau ở Trung Phi. Kền kền vua (Sarcoramphus papa) là hình ảnh phổ biến trong các ghi chép tôn giáo và văn hóa của người Maya. Kích thước của loài chim này khá lớn - đó là lý do tại sao chúng thường "lượn lờ" trên không trung để tìm kiếm xác động vật chết thay vì săn mồi nhằm tiết kiệm năng lượng một cách tối đa. Chim Greater lophorina là một loài thuộc họ chim thiên đường (Paradisaeidae). Con trống có màu đen mượt cùng một chiếc "vương miện" và yếm màu xanh óng ánh vô cùng đẹp mắt. Chim trĩ vàng (Chrysolophus pictus) là một trong những loài có bộ lông rực rỡ nhất trong họ nhà chim cùng cái đuôi rất dài (khoảng 2/3 chiều dài cơ thể). Chim Tê điểu là một loài chim trong họ Hồng hoàng (Bucerotidae) có kích thước khá lớn với chiều dài cơ thể từ 80-90 cm, bộ lông chủ yếu màu đen, chân trắng và đặc biệt là chiếc sừng giống tê giác màu cam. Ngoài ra, đây là loài chim duy nhất có lông mi. Chim mỏ sừng có 2 điểm khác loài chim bình thường, đó là chúng có mi mắt và chiếc mỏ cực lớn so với kích thước cơ thể. Do lưỡi ngắn, chúng không thể nuốt thức ăn mà phải tự quăng sâu vào cổ họng. Chim Christmas được tìm thấy trên Đảo Christmas ở Ấn Độ Dương. Dân bản địa gọi loài chim này là "cướp biển" do chúng chuyên ăn cắp thức ăn từ những con chim khác. Thông thường, loài chim này sống theo cặp, và con đực có cổ họng dạng túi màu đỏ đặc trưng. Vịt Madarin là loại vịt có nguồn gốc từ Trung Quốc và Nhật Bản và được coi là vịt đẹp nhất thế giới. Chúng thường tìm bạn đời theo mùa. Một điều đặc biệt là vịt cái thường không kêu quạc quạc như vịt thông thường khác.

