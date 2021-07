Sốc: Isaac Newton dự báo thế giới diệt vong vào năm 2060

Isaac Newton là một nhà toán học, vật lý và nhà thiên văn học lỗi lạc. Ông là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Newton cũng có những mối liên kết sâu sắc với tôn giáo, tương tự như với khoa học. Các giấy tờ mà ông để lại cho thấy Newton dự đoán ngày tận thế xảy ra sau 1.260 năm kể từ khi Đế chế La Mã được thành lập. Trong một lá thư viết vào năm 1704 được trình chiếu tại Đại học Hebrew ở Jerusalem vào năm 2007, Isaac Newton từng sử dụng Kinh thánh để tính ngày kết thúc của thế giới. Vào thời điểm đó, ông tự tin tuyên bố trong các bài báo rằng Kinh thánh đã chứng minh thế giới sẽ kết thúc vào năm 2060, nói thêm: "Nó có thể kết thúc muộn hơn, nhưng tôi thấy không có lý do gì để nó kết thúc sớm hơn”. "Tôi đề cập đến điều này không phải là để khẳng định thời điểm xảy ra tận thế, mà để ngăn chặn những phỏng đoán kỳ ảo không có nguyên lý của những người thường xuyên dự đoán thời điểm kết thúc của thế giới”, Newton cho biết. Theo Newton, những ngày cuối cùng của thế giới sẽ chứng kiến: "sự hủy hoại của các quốc gia độc ác, chấm dứt đau thương và mọi rắc rối, người Do Thái trở lại sau những ngày tháng bị giam cầm và thiết lập vương quốc hưng thịnh, bất diệt”. Kinh Thánh là chủ đề nghiên cứu lớn nhất trong cuộc đời nhà khoa học Newton. Chủ đề này còn lớn hơn cả các ngành khoa học và nghiên cứu mà Newton từng theo đuổi. Chính niềm đam mê này giúp Newton tính toán ra ngày Chúa Jesus bị hành hình chính xác là vào mùng 3/4 năm 33 sau Công nguyên. Nhà bác học đại tài Isaac Newton là một trong những nhân vật nổi tiếng thế giới thuận tay trái cùng với Napoleon, Da Vinci, Michelangelo, Einstein, Bill Gates, Oprah, Obama... Không phải ai cũng biết Isaac Newton là một nhà giả kim. Những nghiên cứu về thuật giả kim (biến kim loại thành vàng) được ông giấu kín suốt cuộc đời. Sở dĩ như vậy là do theo đạo luật năm 1404 ở Anh, việc sản xuất vàng và bạc trái phép có thể bị khép vào trọng tội. Newton từng có thời gian làm việc trong nghị viện Anh trong 1 năm sau khi được bổ nhiệm vào năm 1689. Trong thời gian đó, những người làm việc cùng Newton chỉ nghe thấy ông nói một câu duy nhất với người phục vụ trong quốc hội đó là: "Làm ơn đóng giúp cửa sổ đang mở hộ tôi”. Isaac Newton được cho là có nguy cơ chết yểu khi chào đời sớm hơn dự kiến 11 - 15 tuần. Theo lời kể của nhà bác học này, do sinh sớm hơn dự kiến nên Isaac Newton rất nhỏ và ốm yếu, có thể đặt vừa vào trong một chiếc bình 1,5 lít. Trong khoảng thời gian từ năm 21 - 27 tuổi, Isaac Newton gần như không công bố bất cứ công trình nghiên cứu nào của mình. Chính điều này khiến Newton và nhiều nhà khoa học khác xảy ra tranh cãi gay gắt. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

