Sinh vật duy nhất trên thế giới có thể tạo ra phân hình vuông

Wombat hay gấu túi mũi trần là một loài thú có túi chỉ sống ở Úc. Trên thực tế, có ba loại wombat ở Úc: wombat thông thường, wombat mũi len phía bắc và wombat mũi len phía nam. Có hàng ngàn con wombat mũi len ở miền nam hoang dã, trong khi đó, những con wombat mũi len phía bắc lại đang bị đe dọa. Vào mùa giao phối, những con wombat mũi len phía nam cái sẽ cắn vào mông con đực khi chúng đã hoàn toàn sẵn sàng cho việc duy trì nòi giống. Các nhà nghiên cứu tin rằng hành động này của chúng có mục đích đảm bảo rằng những thế hệ tiếp theo sẽ được ra đời với sức khỏe tốt và tỷ lệ sống sót cao. Wombat có vẻ ngoài trông khá là mập mạp, chân ngắn và to, bởi vậy rất nhiều người có suy nghĩ rằng đây là một loài động vật chậm chạp. Tuy nhiên trên thực tế wombat lại là những "vận động viên chạy nước rút" và chúng có thể chạt với vận tốc 40km/h ở những cự ly ngắn. Điểm đặc biệt nữa ở loài gấu túi mũi trần này là mặt dù sở hữu hậu môn tròn như tất cả các loài động vật có vú khác nhưng chúng không tạo ra những viên cuộn tròn hay hình ống hoặc đống lộn xộn mà có hình khối lập phương. Chúng cũng là loài động vật duy nhật trên Trái đất sở hữu khả năng này. Sở dĩ chất thải wombat có hình khối lập phương là bởi quá trình tiêu hóa của wombat (gấu túi mũi trần) rất chậm. Thông thường, quá trình tiêu hóa này sẽ diễn ra khoảng 14 - 18 ngày. Và điều này sẽ khiến cho lượng chất thải tích tụ trong cơ thể wombat bị khô, nén lại rất chắc. Hệ thống tiêu hóa của wombat rất dài, khiến cho chúng có thể hấp thụ được lượng lớn chất dinh dưỡng và nước có trong thức ăn. Tuy nhiên điều này lại làm cho phân của chúng khô hơn do khi đến ruột già hầu như chỉ còn chất xơ, bã. Ở phần đầu của ruột già có những nếp gờ ngang - theo chuyên gia thì có lẽ những gờ này là nguyên nhân khiến chất thải của chúng có hình khối lập phương. Nếu phần đầu có chút gồ ghề thì đoạn cuối ruột già khá trơn tru, láng mịn - giúp chất thải giữ nguyên được hình dạng khối như ban đầu. Chất thải bị nén chặt hình khối đơn thuần là do ruột của wombat không tạo phân thành hình ống như thông thường được mà thôi. Không chỉ có hình dạng đặc biệt, mà mùi chất thải của wombat cũng "đậm" hơn so với các loài khác. Lý do là bởi wombat có lối sống về đêm, cùng với thị lực kém nên mùi chất thải sẽ như 1 cách để đánh dấu địa bàn, không cho kẻ ngoại lai nào xâm nhập khu vực gây xung đột. Hầu hết các cư dân ở Úc rất hiếm khi nhìn thấy loài wombat ở ngoài tự nhiên, bởi đặc tính sinh sống của chúng là ở trong hang để ngủ và nghỉ ngơi và rất hiếm khi thấy chúng chạy ra ngoài vào ban ngày. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

