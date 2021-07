Quá nhiều điều dị biệt, loài cá xấu xí này bị săn lùng ráo riết

Cá Coelacanth hay còn gọi là cá vân tay hay cá hóa thạch sống có niên đại cách đây 420 triệu năm.



Loài cá này được cho là đã tuyệt chủng từ lâu. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, thỉnh thoảng các ngư dân vẫn đánh bắt được cá Coelacanth. Nhưng số lượng cá Coelacanth là rất thấp, đến mức các nhà khoa học muốn tìm hiểu về loài này phải sử dụng những mẫu vật cá đã bị chết. Theo các nhà khoa học, cá Coelacanth sống ở vùng nước sâu, chủ yếu sống về đêm và di chuyển chậm chạp. Điều khiến các nhà khoa học sửng sốt chính là tuổi thọ của loài cá này. Nhờ công nghệ phân tử, chúng ta phát hiện loài này có thể sống tới 100 tuổi. Con cái phải đợi gần 60 tuổi mới trưởng thành, trong khi con đực giao phối từ năm 40 - 69 tuổi. Kỳ quặc hơn nữa, các nhà nghiên cứu còn phát hiện chúng mang thai đến 5 năm. Quá trình mang thai này lâu hơn nhiều so với thời gian mang thai dài nhất của động vật có vú (voi Ấn Độ giữ kỷ lục mang thai khoảng 22 tháng). Nhà nghiên cứu Harold Walker của Viện Hải dương học Scripps, cho biết, thời kỳ mang thai 5 năm là "rất kỳ lạ" với cá hoặc bất kỳ loài động vật nào. Một điểm đáng lưu ý là loài cá này thường chỉ sống ở vùng biển sâu và rất ít khi bị con người nhòm ngó. Nhưng chúng không an toàn. Dù không có giá trị về mặt thực phẩm, nhưng chúng vẫn bị săn bắt ráo riết. Do lịch sử lâu đời và hình dáng xấu xí, chúng thường được săn tìm để bán cho thủy cung. Tuy nhiên, trong môi trường nuôi nhốt, chúng không sống được lâu. Ngoài ra, khi giải phẫu cá để nghiên cứu, các nhà khoa học tìm thấy cả rác trong bụng cá. Điều này cho thấy, môi trường sống của chúng bị đe dọa nghiêm trọng bởi rác thải đại dương.

