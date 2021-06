Phát hiện trứng khủng long 159 triệu năm tuổi trong gói hàng quốc tế

Cơ quan Hải quan và Độc quyền Bergamo (Italy) vừa phát hiện một quả trứng khủng long thời tiền sử có niên đại 159 triệu năm tuổi được vận chuyển trái phép vào nước này từ Malaysia. Trong quá trình kiểm tra hàng hóa thương mại điện tử nhằm chống lại việc nhập khẩu bất hợp pháp, các quan chức tại sân bay quốc tế của thành phố Bergamo phát hiện một quả trứng khủng long hóa thạch được bao bọc trong trầm tích đá trong một gói hàng. Giám đốc Khảo cổ học, Mỹ thuật và Cảnh quan của Italy sau đó xác định quả trứng khủng long thuộc về loài Shunosaurus, sống trên Trái đất cuối kỷ Jura hoặc đầu kỷ Phấn trắng. Gói hàng đã được gửi từ Malaysia đến Bergamo, nhưng các quan chức Hải quan cho rằng nó có thể được gửi từ Trung Quốc và chỉ được chuyển qua Malaysia. Việc phát hiện một quả trứng khủng long đã gây kinh ngạc. Vì đây chỉ là cuộc kiểm tra thông thường. Điều này cho thấy, việc buôn bán trái phép vẫn diễn ra hàng ngày mà cơ quan chức năng không thể kiểm soát hết. Các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện ra loài Shunosaurus ở Trung Quốc vào năm 1977, phân loại nó chính thức vào năm 1983. Shunosaurus là một loài khủng long Sauropod cỡ vừa từng sống ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào khoảng 159 triệu năm trước. Tên gọi khoa học của chúng có nguồn gốc từ "Thục", là tên gọi thời cổ đại để chỉ vùng đất là Tứ Xuyên ngày nay (là nước Thục trong 3 nước Ngụy, Thục và Ngô thời Tam Quốc), và tên tiếng Hán Việt của chúng là Chi Thục Long. Hóa thạch cho thấy, khủng long Shunosaurus có bộ não nhỏ hơn nhiều so với cơ thể to lớn của chúng và dài tới gần 10m. Shunosaurus được xếp vào hàng những loài động vật lớn nhất trong lịch sử Trái đất. Dài khoảng 9.5-11 m và nặng tầm 3 tấn, Shunosaurus có cổ tương đối ngắn (so với các loài khủng long chân thằn lằn khác) và có hộp sọ ngắn và sâu, với các răng hình thìa tương đối khỏe. Năm 1989, người ta phát hiện thấy chóp đuôi của Shunosaurus có dạng hình chùy, có lẽ được dùng làm vũ khí phòng thủ trước các kẻ thù. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

