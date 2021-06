Những loài động vật là tuyệt tác thiên nhiên, sặc sỡ nhất thế giới

Candy Crab – Cua kẹo (Hoplophrys) có vẻ ngoài vô cùng sặc sỡ, thuộc động vật đơn bào, dài từ 1.5 cm đến 2 cm và thường sống trên san hô mềm. Chúng được tìm thấy phổ biến ở vùng biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Cua kẹo ngụy trang bằng cách bắt chước màu sắc của san hô, màu sắc thay đổi tùy theo màu sắc của san hô và có thể có màu trắng, hồng, vàng hoặc đỏ. Khỉ Zobibar Colobus đỏ (Procolobus kirkii) có bộ lông tuyệt đẹp, chỉ sống trên Zanzibar – một hòn đảo ngoài khơi bờ biển Tanzania. Hiện nay chúng chỉ còn khoảng gần 3.000 cá thể trong tự nhiên và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, Khỉ Zobibar sống theo nhóm, số lượng lên đến 50 con, với tỷ lệ 1: 2 của con đực đối với con cái. Khỉ Colobus đỏ ăn lá, hạt và hoa mà nó tìm thấy trong rừng, vùng ven biển và đầm lầy. Chúng còn ăn than (củi) để hỗ trợ tiêu hóa.Cáo Fennec (Vulpes zerda) sở hữu vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, thường tập trung ở Bắc Phi và Sahara. Đôi tai to của nó có thể dài tới 15 cm, cặp tai này làm nhiệm vụ điều hoà nhiệt độ cơ thể và định vị được con mồi di chuyển dưới lòng đất. Cáo Fennec sống chủ yếu về đêm, săn bắt động vật có vú nhỏ, chim và côn trùng. Nó có thể sống đến 14 năm và đạt kích thước khoảng 70 cm, riêng đuôi của nó đã dài đến 30 cm. Chúng có thể sủa, kêu meo, gầm gừ và nhiều hành động đáng yêu khác. Cá Trạng Nguyên (Synchiropus splendidus) thuộc top những loài sinh vật biển sặc sỡ nhất, sinh sống phổ biến ở phía Tây Nam Thái Bình Dương gần Úc, Đài Loan và Philippines. Màu sắc lạ mắt là đặc điểm nhận dạng nổi bật nhất của nó. Màu sắc bên ngoài của loài cá này khá giống với áo của trạng nguyên thời xưa và đây cũng là nguồn gốc tên gọi của chúng. Màu xanh trên da được hình thành từ sắc tố tế bào, chúng chỉ dài 6 cm, thường sống trong các đầm phá và rạn san hô hẻo lánh, ăn những loài giáp xác nhỏ. Bướm đêm hoàng hôn Madagasca (Chrysiridia rhipheus) là một loài sâu bọ cánh vảy (lepidopteran) độc đáo đầy màu sắc, được rất nhiều nhà sưu tầm tìm kiếm. Chúng có chiều dài sải cánh tới 11 cm và thường bị nhầm lẫn với những con bướm ngày do màu sắc khá sặc sỡ. Màu sắc tươi sáng của chúng giúp cảnh báo kẻ thù về độc tính. Về mặt tâm linh, nhộng của bướm đêm trông giống như một xác chết bao phủ bởi lớp kén và dân bản địa tin rằng con sâu bướm xuất hiện là đại diện cho linh hồn của tổ tiên đã chết của họ. Linh miêu tai đen (Felis caracal) có vẻ ngoài vô cùng đẹp và dũng mãnh. Chúng sở hữu đôi tai dài và linh hoạt giúp nghe thấy những âm thanh nhỏ nhất, kết hợp với chân sau khỏe mạnh giúp chúng có thể nhảy vọt vài mét trên không để bắt chim đang bay. Linh miêu tai đen cũng ăn động vật có vú, thường sống ở châu Phi và Trung Đông và một cá thể trưởng thành có thể nặng đến 18 kg. Việc thích ứng nhanh với mọi môi trường cho phép nó sống trong một phạm vi sống vô cùng đa dạng. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

