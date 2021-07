Những loại cỏ dại không ai thèm hái nhưng giá trị đến khó tin

Cây me chua hay rau chút chít (Sauerampfer) là một loại gia vị đặc sản trong ẩm thực Pháp có lá xanh mềm dài 20 cm, rất giàu vitamin C, vitamin A, sắt, magiê và kali. Nó thường mọc trên những đồng cỏ ẩm ướt, khoảng trống trong rừng, lề đường hoặc thậm chí trong những khu vườn. Cây bồ công anh là loại cây dại nổi tiếng trên khắp thế giới. Chúng thường mọc trên những đồng cỏ và cánh đồng. Loài cây này chứa nhiều vitamin C, vitamin A, K, magie và cung cấp 10% lượng canxi cho cơ thể người. Bồ công anh được cho là có tác dụng chống viêm và kích thích sự thèm ăn, trao đổi chất và tiêu hóa, thanh lọc gan, trị bệnh tiểu đường, giàu chất oxy hóa, cung cấp nhiều chất xơ, lợi tiểu, ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu. Cỏ leo thường mọc ở các đồng cỏ, trên các bờ đê, các bãi đất bỏ hoang, các bờ tường… Chúng có rất nhiều lợi ích, chứa vitamin A và B, silica, saponin (một Glycosyd tự nhiên thường gặp trong nhiều loài thực vật, đặc biệt là sâm), kali và sắt. Rễ có thể nghiền thành bột gia vị, hoặc nấu thành trà uống lợi tiểu, chống viêm, thanh lọc cơ thể. Cây tầm ma là thể cây bụi thường mọc ở những mảnh đất bồi giàu ni-tơ và chất dinh dưỡng. Nó được sử dụng từ thời Hy Lạp cổ đại. Tất cả các bộ phận của cây thảo dược này đều được sử dụng làm thuốc chữa bệnh rất hiệu quả. Lá và thân cây tầm ma rất bổ dưỡng vì chứa lượng canxi gấp năm lần so với cải xoăn cùng nhiều vitamin C, vitamin A, magiê, sắt và phốt pho hơn rau chân vịt. Cây tầm ma có tác dụng lợi tiểu nên vì thế được coi là thuốc chữa nhiễm trùng bàng quang cùng rất nhiều công dụng khác. Cỏ tinh thảo Chickweed thường mọc trên các cánh đồng bỏ hoang hoặc lề đường, rất giàu vitamin A, B và C, và axit béo Omega 6. Từ thời cổ đại nó đã được sử dụng như một thuốc mỡ để bôi hoặc thuốc đắp để điều trị tình trạng da bị ngứa. Ngoài ra, nó còn được sử dụng trong điều trị ho, viêm khớp dạng thấp, bệnh vẩy nến, loét dạ dày và như một "chất làm sạch máu". Chickweed được ăn chín hay ăn như salad, đặc biệt thơm ngon khi trộn với cá hoặc măng tây thêm ít nước cốt chanh, dầu, muối và hạt tiêu. Rau ngáp (Giersch) thường mọc ven đường, rìa cánh đồng, thậm chí nhiều trong vườn nhà. Nó chứa vitamin C cao bất ngờ, nhiều kali, sắt và các khoáng chất khác. Giersch chủ yếu là tăng cường miễn dịch và tránh tình trạng mất nước. Cỏ thi (Yarrow) thường được mọc trên những con đường cằn cỗi, đồng cỏ, bờ kè, hoặc trên sỏi đá. Nó chứa rất nhiều tinh dầu, chất đắng, protein, nhựa, inulin (chất quan trọng cho hệ tiêu hóa, sức đề kháng…), kali và đồng. Lá Yarrow tươi dùng để cầm máu vết thương, điều trị các vấn đề về tiêu hóa, chữa sốt, giảm chảy máu kinh nguyệt, kích thích tuần hoàn và chữa đau nhức răng. Trong Y học Trung Quốc, người ta tin rằng Yarrrow có thể tác động đến thận, lá lách và các kênh năng lượng trong cơ thể. Cỏ Gundermann thường mọc ở bìa rừng và trên những đồng cỏ ẩm ướt, nổi bật với lớp hoa màu tím. Nó có chứa vị đắng và nhiều tinh dầu nên rất hay được sử dụng làm gia vị hoặc chế biến thành nước sốt. Loại cỏ dại này theo truyền thống là 1 trong 9 loại thảo mộc bắt buộc phải xuất hiện trên bàn trước Lễ phục sinh. Mời các bạn xem video: Những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới. Nguồn: Vui Khỏe Mỗi Ngày

