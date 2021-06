Nho đắt bằng kim cương và mức giá “trên trời” của trái cây Nhật Bản

Ruby Roman là giống nho được phát triển tại riêng tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, và được công nhận như một trong những loại trái cây đắt nhất thế giới. Có thể nói, nho Ruby Roman đã trở thành báu vật nông sản của tỉnh Ishikawa. Đặc điểm của giống nho này là trái rất lớn với lượng đường cao (18%) và chỉ hái đưa ra thị trường khi mỗi trái nho có trọng lượng tối thiểu 20gr. Vì quả nho khá to, nặng 30 gram/quả nên mỗi chùm chỉ khoảng 26-30 quả, tương đương khoảng 370 USD cho mỗi quả nho. Dưa lưới Yubari được ví von là loại dưa đắt nhất thế giới bởi chúng có giá ngang ngửa với giá một chiếc ô tô. Mức giá cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay lên tới 3 triệu Yên (hơn 600 triệu đồng)/cặp dưa. Sở dĩ được yêu thích đến vậy là bởi ngoài độ ngon hiếm thấy, dưa Yubari còn phải trải qua vô số các yêu cầu nghiêm ngặt từ lúc chọn giống, gieo trồng, chăm bón cho tới khi thu hoạch. Nông dân phải luôn theo dõi chặt chẽ chất đất, chất nước, nhiệt độ cho cây trồng. Dưa hấu đen Densuke, loại đặc sản trứ danh chỉ có ở thị trấn Toma, Nhật Bản. Chúng được đánh giá cao vì vị ngọt tươi mát và kết cấu ruột đặc thịt của mình. Quả dưa Densuke đắt nhất từng được bán vào năm 2008, nặng tận 7,7kg và có giá 7.900 USD. Dưa hấu đen còn được mệnh danh là vua của các loại dưa. Sở dĩ giá luôn cao chót vót bởi mỗi lần thu hoạch chỉ được vài chục quả. Một năm ước chừng thu hoạch khoảng 10,000 quả ở đây. Trong số các loại cherry tại Nhật Bản thì cherry Sato Nishiki có vị ngọt như mía lùi là phổ biến nhất. Nếu bán lẻ, loại cherry Sato Nishiki quả to có giá bán tới 226 USD/kg (tương đương hơn 4 triệu đồng). Quả cherry Sato Nishiki Nhật Bản có vỏ căng mọng màu sáng, phần thịt quả màu kem. Sở dĩ có mức giá vô cùng đắt đỏ là do cây cherry này thường được trồng trong hầm nhựa để tránh mưa làm vỏ bị nứt. Các cây được thụ phấn và cắt tỉa hoàn toàn bằng tay, chỉ có hai chồi hoa và một chồi rau được cho phép trên mỗi cụm. Xoài được xem là một loại trái cây cao cấp tại Nhật Bản, cho dù nó lại rất phổ biến và có giá rẻ tại các quốc gia châu Á khác. Một trong những thương hiệu xoài nổi tiếng nhất tại Nhật là “Taiyo no Tamago” (Trứng mặt trời) được trồng tại tỉnh Miyazaki. Với quá trình chăm sóc đặc biệt, giúp xoài chín rụng tự nhiên ngay trên cây và không có sự tác động từ con người, loại xoài này trở thành một trong những loại hoa quả xa xỉ nhất, với giá lên tới 2,5 triệu đồng/quả! Dưa hấu hình vuông đầu tiên được sản xuất bởi nhà thiết kế đồ hoạ Tomoyuki Ono năm 1978, vì ông muốn có trái dưa có thể để vừa vặn và ngay ngắn trong tủ lạnh. Sau đó, nông dân bắt đầu học hỏi bí quyết và trồng dưa hình vuông số lượng lớn để dễ dàng xếp chồng lên nhau khi vận chuyển. Cửa hàng hoa quả cao cấp Shibuya Nishimura ở Tokyo bán dưa hấu hình khối của mình với giá 12.960 yên (158 USD/quả). Vì dưa hấu đơn giản chỉ cần cho lớn tự nhiên theo khuôn có sẵn nên rất nhiều biến thể đã xuất hiện, bao gồm dưa leo hình kim tự tháp và keo. Mời các bạn xem video: Những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới. Nguồn: Vui Khỏe Mỗi Ngày

