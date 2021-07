Lý do hoa hướng dương được trồng sau thảm họa hạt nhân

Vào năm 2011, một trận động đất thảm khốc 9 độ richter và sóng thần đã tấn công tỉnh Miyagi và Fukushima, Nhật Bản. Sau đó, nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi ở Ōkuma đã hứng chịu hàng loạt vụ nổ, giải phóng chất thải phóng xạ độc hại ra môi trường xung quanh. Sau thảm họa, Nhật Bản đã phát động một chiến dịch sử dụng hoa hướng dương để làm sạch các chất ô nhiễm ở khu vực bị nhiễm phóng xạ. Hạt hướng dương được cung cấp cho dân và các tình nguyện viên, với nguyên tắc càng trồng được ở nhiều nơi càng tốt, đặc biệt là khu vực bị ảnh hưởng phóng xạ. Các hạt giống hướng dương mọc lên trong khu vực nhà máy và đất bị ô nhiễm sẽ được thu thập và xử lý một cách an toàn, song cây khi mọc lên và nở hoa sẽ tạo ra một cảnh quan rực rỡ màu vàng, xua đi tâm trạng tang tóc. Hoa hướng dương quả thật có tác dụng tuyệt vời trong việc làm sạch chất thải phóng xạ ra khỏi môi trường - đó là lý do tại sao chúng được trồng trong các cánh đồng sau thảm họa Chernobyl năm 1986. Những cây hướng dương ngoài việc như một ngọn hải đăng hy vọng và là biểu tượng của xây dựng lại, còn có tác dụng hấp thụ Cesi từ đất nhiễm xạ. Chất phóng xạ cesium (Cs) có các tính chất tương tự kalium (Ka), một nguyên tố phổ biến trong phân bón hóa học. Trong trường hợp lượng Ka trong đất không đủ, cây hướng dương sẽ hấp thu Cs để sinh trưởng.Hoa hướng dương phát triển nhanh, dễ dàng sinh trưởng ở bất cứ đâu. Thậm chí chúng lưu trữ hầu hết sinh khối trong lá và thân cây, do đó chất phóng xạ mà cây hấp thụ có thể được xử lý mà không cần phải đào rễ. Hướng dương là loài cây thảo sống 1 năm, thân to thẳng có lông cứng, thường có đốm, cao 1-3m. Lá to, thường mọc so le, có cuống dài, phiến lá hình trứng đầu nhọn, phía dưới hình tim, mép có răng cưa, hai mặt đều có lông trắng. Hoa hướng dương mang màu nắng không chỉ đẹp mà có những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Theo dược học cổ truyền, hoa hướng dương vị ngọt, tính ấm, không độc và có nhiều công dụng chữa bệnh. Hướng dương có tác dụng tư âm bổ hư, ninh tâm an thần, chỉ lỵ, thấu chẩn. Dùng chữa giảm căng thẳng đầu óc, thần kinh suy nhược, chán ăn, đau đầu do suy nhược, đi lỵ ra máu, sởi không mọc được. Hoa hướng dương là bài thuốc dùng cho những người bị huyết áp cao, huyết áp thấp và cả người hay bị đau đầu. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng chữa nóng trong rất hiệu quả. Ăn hạt hướng dương cũng có lợi cho chức năng hoạt động bình thường của hệ thống tim mạch. Chất beatine có trong hạt hướng dương giúp hạn chế sự sản xuất của homocysteine - một amino acid sulfuric chịu trách nhiệm phát triển các vấn đề như huyết khối tĩnh mạch hoặc động mạch, bệnh mạch vành... Mời các bạn xem video: Những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới. Nguồn: Vui khỏe mỗi ngày

