Loài rùa cá sấu ở Bình Định có lực cắn gấp 6 lần cá mập

Một ngư dân khi đang đánh bắt cá trên đầm Thị Nại, Bình Định đã bắt được một con rùa lạ, nghi là động vật quý hiếm cần bảo tồn nên đã bàn giao cho Chi cục Thủy sản Bình Định. Qua kiểm tra, Chi cục Thủy sản Bình Định xác nhận đây là rùa cá sấu hay còn gọi là rùa ngoạm (Macrochelys temminckii), là một trong những loài rùa nước ngọt lớn nhất thế giới. Rùa cá sấu được tìm thấy ở Bình Định phân bố ở vùng Bắc Mỹ. Đây là loài ngoại lai thuộc loài đang bị đe dọa theo phân loại của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN). Loài rùa này ưa thích những vùng nước ngọt, đặc biệt là sông ngòi, kênh rạch chảy qua rừng rậm. Khối lượng rùa cá sấu thường rất lớn, có khi lên đến hơn 100kg. Trong đó, chiếc mai chiếm 70% tổng cân nặng của rùa, dài khoảng 60-80cm. Rùa đực thường lớn hơn rùa cái. Sở dĩ, nó có tên gọi như vậy vì cái mai của rùa cá sấu không bình thường như các loài rùa khác mà có vẻ hung dữ, đáng sợ của loài cá sấu sông Nile. Trên đó đầy những gai nhọn hình tam giác nhô lên đầy thách thức. Đầu rùa cá sấu to, hàm khỏe, mai chắc chắn, gai nhọn được chia thành ba hàng. Ngoài tác dụng phòng vệ, bộ gai nhọn còn là nơi chứa các bộ dây thần kinh. Một trong những "vũ khí" đáng sợ và dễ nhìn thấy nhất của rùa cá sấu chính là cặp hàm cực kỳ khỏe, giúp chúng có thể đạt lực cắn gấp khoảng 6 lần những cú cắn của cá mập, và gấp 4 lần cá sấu. Với lực này, rùa cá sấu thậm chí có thể phá vỡ cả những chiếc mai nên chúng chuyên tấn công và ăn thịt các loài rùa khác trong khu vực sinh sống. Nhờ khả năng cắn nát bất cứ thứ gì, rùa cá sấu cũng trở thành loài ăn tạp. Chúng có thể nhai ngấu nghiến các loài động vật dưới nước khác như cá, rắn, chim nước, thậm chí là cây thủy sinh chúng cũng không bỏ qua. Do kích thước lớn cùng khả năng tấn công và phòng thủ toàn diện, rùa cá sấu gần như không có kẻ thù trong tự nhiên, trừ... con người. Những nhóm săn trộm thường càn quét nhiều con sông và bắt rùa cá sấu để lấy mai, thịt và làm vật nuôi trong nhà. Không những thế, môi trường sống của chúng cũng dần bị thu hẹp do biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa. Tất cả những điều đó khiến số lượng loài rùa cá sấu bị suy giảm nghiêm trọng trong 10 năm gần đây. Hiện nay, chúng đã được xếp vào đang bị đe dọa cần bảo vệ. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

