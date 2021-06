Kỳ lạ gốc cây bình thường nhưng tán lá rộng bằng hai sân bóng

Cây đào lộn hột (hay còn gọi là cây điều) khổng lồ này nằm ở Pirangi do Norte – một bãi biển gần Natal, thủ phủ của bang Rio Grande do Norte, Brazil. Tán lá của cây đào lộn hột Pirangi che phủ diện tích lên đến hai héc-ta, tương đương kích cỡ của hai sân bóng, và gấp 70 lần cây cùng loài. Đi giữa tán cây rộng lớn của cây Pirangi, bạn sẽ cảm thấy mình như đang đi trong một khu rừng đào lộn hột. Trên thực tế, đây chỉ là một cây duy nhất.Tuổi của cây đào lộn hột Pirangi vẫn chưa được xác định rõ ràng. Một số cho rằng cây được trồng vào năm 1888, trong khi số khác nghĩ cây đã hàng nghìn tuổi. Tuy nhiên, đến giờ, cây vẫn cho ra một lượng quả và hạt lớn. Cây Pirangi được Guiness công nhận là cây đào lộn hột lớn nhất thế giới vào năm 1994. Kích cỡ khổng lồ của tán cây được cho là kết quả của việc biến đổi gen khiến các cành cây mọc ngang, sau đó chạm xuống đất và mọc rễ. Theo thời gian, từ một thân cây chính, Pirangi lan rộng ra như một khu rừng nhỏ trên diện tích lớn. Các lối đi được xây dựng trong tán cây cũng như trên cao để du khách có thể ngắm nhìn và khám phá cây điều đặc biệt này. Đào lộn hột (điều) là cây nhiệt đới, xanh quanh năm, cao 6 – 14m, thân ngắn cành dài, lá đơn nguyên hình trứng tròn đều, hoa nhỏ mọc thành chuỳ. Quả thật là một loại quả khô, hình quả thận, nặng 5 – 9g, vỏ mầu xám, cuống quả phình to bằng quả trứng màu vàng, đỏ hay trắng, làm cho ta có cảm giác phần cuống phình ra là quả và quả thật là hạt do đó có tên là “Đào lộn hột” Trái đào lộn hột thật chính là hạt điều mà chúng ta sử dụng sau khi tách nhân. Nhân hạt có chứa nhiều dầu, chất béo, có hương vị thơm ngon, vị bùi béo nên được sử dụng nhiều trong việc chế biến bánh kẹo hoặc rang ăn Đào lộn hột phát triển ở vùng nóng ẩm và nửa khô hạn. Cây không chịu được giá rét, dưới 7 – 8 độ C cây sẽ ngừng sinh trưởng. Loài cây này sống được trên đất cằn cỗi, nghèo kiệt, trên đất cát do đó người ta còn trồng làm cây phủ đất trồng đồi trọc, để chắn cát, giữ cho cồn cát khỏi bị gió thổi bay. Để lấy được nhân hạt, cần loại bỏ lớp vỏ hạt (lớp vỏ hạt này thường chiếm tới 70% trọng hạt và có vỏ dày đến 3mm), vỏ hạt cũng được chia làm 4 phần để bao bọc lấy nhân. Ngoài cùng là vỏ ngoài rất dai và cứng, tiếp đến là vỏ giữa khá xốp, vỏ giữa thường chiếm 30% trọng lượng vỏ, đây là phần chứa dầu của hạt. Quả điều có rất nhiều dinh dưỡng. Quả thật gồm có vỏ và nhân hạt. Vỏ là lớp vỏ bao quanh nhân, vỏ chiếm 69%, nhân chiếm 26% trọng lượng quả thực. Thành phần chủ yếu của vỏ là cardol và anacardic. Mời các bạn xem video: Những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới. Nguồn: Vui khỏe mỗi ngày

