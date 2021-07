Không tin nổi đây là những địa danh nổi tiếng khi nhìn từ vũ trụ

Bức ảnh do NASA chụp dãy núi Anti-Atlas, Morocco bằng máy ASTER trên vệ tinh Terra. Dãy núi gồm các thành phần đa dạng, như đá vôi, sa thạch, thạch cao và đá granit tạo nên màu sắc sặc sỡ. Trong ảnh là hồ Thanh Hải nằm trên cao nguyên Tây Tạng, đây là hồ nước lớn nhất Trung Quốc, qua ống kính EarthKAM của NASA. Khó tin nhưng trong ảnh chính là thủ đô Paris tráng lệ của nước Pháp được chụp từ vệ tinh Terra của NASA. Sa mạc Empty Quarter, Arab Saudi qua lăng kính EarthKAM của NASA. Đây được xem là sa mạc cát không gián đoạn lớn nhất thế giới. Các vân đá đỏ trên núi Grand Canyon - vườn quốc gia nổi tiếng nhất của Mỹ, đã tạo nên khung cảnh hệt như một bức tranh sơn dầu đầy nghệ thuật khi nhìn từ không gian. NASA đã sử dụng ASTER để theo dõi các sông băng đang bị thu hẹp, trong ảnh là khu vực Patagonia, Chile. Những đường uốn lượn chằng chịt như trong ảnh chính là Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng của Trung Quốc được xây dựng vào thế kỷ 3 trước công nguyên. Sông Rio Gurupi, Brazil là một phần của khu bảo tồn sinh học Gurupi. Dòng sông chảy qua một vùng đồng bằng giáp biển, nơi có hệ sinh thái sinh động, bao gồm hàng chục đảo nhỏ, rừng ngập mặn, cồn cát, đầm, phá và bãi biển. Khu bảo tồn sinh quyển Danube, Ukraine trong đó có con sông dài nhất ở châu Âu là Danube uốn lượn qua 19 quốc gia nhìn từ đài quan sát Trái Đất của NASA. Bờ biển Grand Bahama. Hình ảnh là một khu vực nước sâu của Tongue of the Occean - một hẻm núi dưới nước. Dãy núi Andes ở Nam Mỹ qua ống kính EarthKAM của NASA. Ngoài khơi đảo Sakhalin Nga được chụp từ EarthKAM của NASA. Tu viện Thánh Anthony, Ai Cập, trông như một đốm đỏ nổi bật giữa hoang mạc và dãy núi Red Sea. Vịnh Ba Tư với các con sông nổi tiếng như Tigris, Euphrates, Shatt al-Arab và Karun. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

