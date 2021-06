Giải mã bộ tộc bí ẩn sở hữu trái tim khỏe nhất hành tinh ở Amazon

Tộc người Tsimané sống trong các khu rừng nhiệt đới, cũng như hoang mạc thuộc khu vực Đông Bắc Bolivia. Tộc người này sinh sống chủ yếu dựa vào việc canh tác, trồng trọt và săn bắn. Các nhà nghiên cứu đã tới thăm 85 ngôi làng của người Tsimané từ năm 2014 đến năm 2015, sau đó tiến hành chụp CT cho gần nhứ tất cả những người Tsimané có độ tuổi lớn hơn 40. Kết quả thu được khiến các nhà khoa học vô cùng bất ngờ, 85% trong số 705 người kể trên, hoàn toàn không có một chút biểu hiện nào của bệnh tim mạch. Cụ thể, 596 trong tổng số 705 người, tức 85% người Tsimané tham gia thử nghiệm có số điểm CAC bằng 0. Ngoài ra, 89 người (13%) có số điểm CAC từ 1-100 điểm và chỉ 20 người (2%) có số điểm CAC lớn hơn 100 điểm. 85% người Tsimané không hề bị vôi hóa động mạch vành và 98% trong số họ không có nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Có thể nói tộc người Tsimané sở hữu những trái tim khỏe nhất hành tinh. Vậy bí quyết của họ là gi? Trên thực tế, những điều người Tsimané thực hiện để giữ sức khỏe tốt về cơ bản cũng giống như những điều bác sĩ thường khuyên chúng ta. Người Tsimané không hề hút thuốc lá hay uống rượu. Ngoài ra, họ cũng rất chăm chỉ vận động. Một người Tsimané đi trung bình 16.000-17.000 bước mỗi ngày. Thậm chí, một người trên 60 tuổi cũng đi khoảng 15.000 bước mỗi ngày. Trong khi đó, một người Mỹ trung bình chỉ đi khoảng 5.000 bước mỗi ngày. Về chế độ dinh dưỡng, theo như báo cáo được James Gallagher viết cho tờ BBC, 17% thực phẩm của người Tsimané đến từ thú rừng, như lợn rừng, lợn vòi, và chuột lang nước. 7% đến từ cá nước sạch, trong đó bao gồm cá piranha và cá da trơn. Phần còn lại đến từ lúa, ngô, các loại củ được trồng từ đồng ruộng, cũng như các loại trái cây và hạt mà họ thu lượm được. Khi so sánh với chế độ ăn của người Mỹ, 72% calo của người Tsimané đến từ carbohydrates, con số này tại Mỹ là 52%. 14% đến từ chất béo, so với 34% của Mỹ. Ngoài ra, người Tsimané hấp thụ ít chất béo no hơn. 14% calo còn lại của cả người Mỹ và người Tsimané đều đến từ protein, tuy nhiên, người Tsimané sử dụng nhiều thịt nạc hơn. Người Tsimané vận động rất nhiều do cuộc sống hàng ngày của họ xoay quanh việc đi săn bắn, hái lượm, câu cá, và làm ruộng. Bởi vậy, tính trung bình, một ngày người Tsimané - cả nam và nữ - đều hoạt động tay chân từ 4-7 tiếng. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới

Tộc người Tsimané sống trong các khu rừng nhiệt đới, cũng như hoang mạc thuộc khu vực Đông Bắc Bolivia. Tộc người này sinh sống chủ yếu dựa vào việc canh tác, trồng trọt và săn bắn. Các nhà nghiên cứu đã tới thăm 85 ngôi làng của người Tsimané từ năm 2014 đến năm 2015, sau đó tiến hành chụp CT cho gần nhứ tất cả những người Tsimané có độ tuổi lớn hơn 40. Kết quả thu được khiến các nhà khoa học vô cùng bất ngờ, 85% trong số 705 người kể trên, hoàn toàn không có một chút biểu hiện nào của bệnh tim mạch. Cụ thể, 596 trong tổng số 705 người, tức 85% người Tsimané tham gia thử nghiệm có số điểm CAC bằng 0. Ngoài ra, 89 người (13%) có số điểm CAC từ 1-100 điểm và chỉ 20 người (2%) có số điểm CAC lớn hơn 100 điểm. 85% người Tsimané không hề bị vôi hóa động mạch vành và 98% trong số họ không có nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Có thể nói tộc người Tsimané sở hữu những trái tim khỏe nhất hành tinh . Vậy bí quyết của họ là gi? Trên thực tế, những điều người Tsimané thực hiện để giữ sức khỏe tốt về cơ bản cũng giống như những điều bác sĩ thường khuyên chúng ta. Người Tsimané không hề hút thuốc lá hay uống rượu. Ngoài ra, họ cũng rất chăm chỉ vận động. Một người Tsimané đi trung bình 16.000-17.000 bước mỗi ngày. Thậm chí, một người trên 60 tuổi cũng đi khoảng 15.000 bước mỗi ngày. Trong khi đó, một người Mỹ trung bình chỉ đi khoảng 5.000 bước mỗi ngày. Về chế độ dinh dưỡng, theo như báo cáo được James Gallagher viết cho tờ BBC, 17% thực phẩm của người Tsimané đến từ thú rừng, như lợn rừng, lợn vòi, và chuột lang nước. 7% đến từ cá nước sạch, trong đó bao gồm cá piranha và cá da trơn. Phần còn lại đến từ lúa, ngô, các loại củ được trồng từ đồng ruộng, cũng như các loại trái cây và hạt mà họ thu lượm được. Khi so sánh với chế độ ăn của người Mỹ, 72% calo của người Tsimané đến từ carbohydrates, con số này tại Mỹ là 52%. 14% đến từ chất béo, so với 34% của Mỹ. Ngoài ra, người Tsimané hấp thụ ít chất béo no hơn. 14% calo còn lại của cả người Mỹ và người Tsimané đều đến từ protein, tuy nhiên, người Tsimané sử dụng nhiều thịt nạc hơn. Người Tsimané vận động rất nhiều do cuộc sống hàng ngày của họ xoay quanh việc đi săn bắn, hái lượm, câu cá, và làm ruộng. Bởi vậy, tính trung bình, một ngày người Tsimané - cả nam và nữ - đều hoạt động tay chân từ 4-7 tiếng. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới