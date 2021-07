Điểm mặt những loài thú có túi kỳ quái nhất quả đất

Chuột chũi túi Nam Úc (Notoryctes typhlops) dài 13-14 cm, là loài thú có túi chuyên đào hang trong sa mạc và đồng cỏ ở Trung Australia. Chúng có chân ngắn, móng vuốt lớn và mũi có tấm sừng để đào bới. Chúng không có tai ngoài và mắt hầu như mù. Chuột lợn túi tai thỏ (Macrotis lagotis) dài 30-55 cm, là một loài thú có túi đào hang ở sa mạc Trung Australia. Chúng có lông mượt, đuôi ba màu, tai giống tai thỏ, hoạt động về đêm và không cần uống nước do hấp thụ triệt để nước từ thức ăn. Thú túi nước chân màng (Chironectes minimus) dài 26-40 cm, phân bố ở Trung và Nam Mỹ, là loài thú túi thủy sinh duy nhất được biết đến. Cả hai giới của loài này có túi đóng lại được khi ở dưới nước. Chân sau của chúng có màng như chân vịt.Thú túi ăn mối (Myrmecobius fasciatus) dài 20-28 cm, chỉ xuất hiện ở rừng bạch đàn Tây Australia. Hoạt động ban ngày, chúng có vuốt rất khỏe để phá tổ mối và lưỡi dài để bắt mối. Chuột lợn túi gai (Echymipera kalubu) dài 20-50 cm, là loài vật ăn côn trùng, hoạt động ban đêm trong rừng rậm New Guinea. Chúng có bộ lông cứng như gai, các ngón chân ở bàn chân sau dính liền vào nhau. Chuột nhắt túi nâu (Antechinus stuartii) dài 14-25 cm, là loài đặc hữu ở các khu rừng Đông Australia. Chúng có điểm khác thường là tất cả các con đực đều chết sạch trong vòng một tháng sau khi giao phối. Lửng túi (Vombatus ursinus) dài 70-120 cm, sống trong rừng, bãi hoang và trảng cây bụi ven biển Đông Nam Australia. Chúng có thân to bè, chi ngắn, chi trước có vuốt lớn để đào bới. Hang lửng túi có thể dài tới 200 mét. Sóc túi bay đầu ngắn (Petaurus breviceps) dài 15-21 cm, là loài bản địa Đông Bắc Australia, New Guinea và các đảo lân cận. Chúng có màng phủ lông giữa chi trước và chi sau, thức ăn ưa thích là nhựa ngọt của cây bạch đàn. Vượn cáo túi bay (Petauroides volans) dài 35-48 cm, sống ở Đông Australia. Đây là loài vượn cáo túi bay lớn nhất, có thể liệng xa hơn 100 mét giữa các thân cây. Mèo túi Tây Úc (Dasyurus geoffroii) là loài săn mồi về đêm hoạt động ở Tây Nam Australia. Được coi là giống mèo nhất nhất trong các loài thú có túi, chúng chủ yếu sống trên mặt đất dù cũng có thể leo cây. Cáo túi đốm (Spilocuscus maculatus) là loài sống trên cây ở các rừng mưa New Guinea và Đông Bắc Australia. Là loài lưỡng hình giới tính, chỉ cáo túi đực mới có bộ lông lốm đốm. Thú túi đuôi nắm hay opossum Virginia (Didelphis virginiana) dài 35-50 cm, là loài thú có túi lớn nhất châu Mỹ, được ghi nhận ở Bắc Mỹ và Trung Mỹ. Chúng nổi tiếng với biệt tài giả chết như thật và hay bị xe cán bẹp do sở thích nằm giữa đường nhựa vào buổi đêm. Kangaroo đỏ (Macropus rufus) dài 1-1,6 mét, là loài thú có túi lớn nhất tồn tại đến nay. Chúng phân bố rộng ở Australia, tại các sinh cảnh hoang mạc và đồng cỏ xavan, đôi khi xâm nhập vào các đô thị. Quỷ tủi Tasmania (Sarcophilus harrisii) dài 52-80 cm, sống trong nhiều sinh cảnh khác nhau ở đảo Tasmania, là loài thú túi ăn thịt lớn nhất thế giới. Săn mồi vào ban đêm, chúng ăn bất cứ loài thú nào mà chúng có khả năng đuổi và giết chết. Gấu túi hay koala (Phascolartos cinereus) dài 65-82 cm, sống trong rừng thưa ở Đông Australia. Chúng sống đơn độc và hoạt động về đêm, thức ăn hầu như chỉ có lá bạch đàn. Mời quý độc giả xem video: Bảo tồn loài voọc Cát Bà trước nguy cơ tuyệt chủng | VTV4.

