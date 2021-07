Đâu là loài “máu lạnh” nhất thế giới động vật?

Theo các nhà khoa học, loài động vật máu lạnh nhất là cầy meerkat, tên khoa học Suricata suricatta. Cầy meerkat là động vật có vú, thân hình nhỏ, một thành viên của họ cầy Mangut và loài duy nhất của chi Suricata. Cầy meerkat sinh sống chủ yếu tại sa mạc Kalahari, Botswana và Nam Phi. Bên cạnh đó, một số vườn thú và khu bảo tồn lớn trên thế giới hiện nay cũng đã nuôi dưỡng loài này. Chúng có trọng lượng cơ thể từ 0,5 - 2,5kg. Chiều dài từ 35 - 50cm. Nhìn chung, chúng có thân hình khá mảnh khảnh. Chiếc đuôi dài trung bình lên đến 25cm giúp cho cầy meerkat giữ được cân bằng khi đứng bằng 2 chi sau. Khi đứng cầy meerkat có thể dễ dàng quan sát xung quanh trong việc săn mồi cũng như cảnh báo đồng loại. Loài động vật này thường sống theo bầy, mỗi bầy khoảng từ 20-30 con, cũng có bầy lên đến 50 con. Meerkat chủ yếu ăn côn trùng nhưng cũng ăn thằn lằn, rắn, bọ cạp, nhện, cây, trứng, động vật có vú nhỏ, rết, cuốn chiếu và hiếm hơn là những con chim nhỏ. Chúng có thể miễn nhiễm với một số loại nọc độc, trong đó có nọc độc mạnh của một loài bọ cạp ở sa mạc Kalahari. Khi thiếu nguồn thức ăn, cầy meerkat sẽ săn luôn rắn và bò cạp để làm thức ăn. Cầy meerkat phân chia công việc khá rõ ràng khi đi tìm thức ăn. Một con sẽ làm nhiệm vụ canh gác, còn những thành viên còn lại trực tiếp săn mồi. Nếu "lính gác" đứng im lặng quan sát có nghĩa là khu vực đó an toàn, còn khi thấy có kẻ thù xuất hiện chúng sẽ la hét ầm ĩ để báo hiệu. Cuộc sống trên sa mạc luôn ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm. Chính vì vậy, cầy meerkat có ý thức đề phòng cảnh giác rất cao. Khi ngủ chúng sẽ nằm chồng lên nhau, một tai thì luôn vểnh lên để nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh. Khi được chừng một năm tuổi, một con meerkat có thể được coi là trưởng thành và bắt đầu sinh sản. Mỗi lứa sinh sản, meerkat sinh từ 1-5 con. Thời gian mang thai của cầy meerkat khoảng 11 tuần, con non sau khi sinh ra sẽ ở cùng với mẹ trong hang dưới đất. Meerkat là loài sinh sản nhanh và có thể sinh bất cứ lúc nào trong năm, nhưng hầu hết là vào mùa có thời tiết ấm áp. Những con non được phép rời khỏi hang khi được khoảng ba tuần tuổi. Sở dĩ nói cầy meerkat là loài động vật "máu lạnh" nhất thế giới vì cầy cha mẹ thường giết những con không phải do mình sinh ra, để bảo đảm con của chúng cơ hội sống sót tốt nhất. Nếu cặp đầu đàn là ruột thịt chúng sẽ không giao phối, nhiệm vụ sinh sản trong đàn sẽ do những con cái phối cùng những con đực của bầy khác. Vì thế, những con đang mang thai có xu hướng ăn thịt những con non của các bà mẹ khác trong đàn. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

