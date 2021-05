Đàn sói có khả năng giúp giảm thiểu tai nạn giao thông

Việc các đàn sói xuất hiện ở các vùng hoang dã tại Canada và Mỹ đã giúp giảm 24% số vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và hươu, nai. Trước đó, khi di chuyển qua những vùng này, người ta thường thấy nhiều xác hươu nằm rải rác trong khu vực vì tai nạn do va chạm với con người. Nghiên cứu của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ ước tính những vụ va chạm này gây thiệt hại hơn 8 tỉ USD mỗi năm. Tuy nhiên, từ năm 1990 và 2000, các vụ va chạm giữa phương tiện và hươu, nai đã giảm dần nhờ có đàn sói. Nguyên nhân là vì khi xuất hiện một kẻ săn mồi lớn xung quanh sẽ ảnh hưởng đến hành vi của con mồi. Sói xám sử dụng các đặc điểm của cảnh quan như đường xá, ống dẫn nước và lòng suối để làm hành lang đi lại. Đàn hươu học được điều này và thích nghi bằng cách tránh xa kẻ săn mồi ở những địa điểm đó. "Hầu hết các nghiên cứu trước đây về tác động kinh tế của sói xám đều là tiêu cực, tập trung vào thiệt hại ở gia súc. Tuy nhiên, nghiên cứu mới chỉ ra rằng loài thú săn mồi này đang giúp giảm đáng kể chi phí thiệt hại do tai nạn giao thông", một nhà nhà khoa học của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ ở Minnesota cho biết. Chó sói là một trong số những loài săn mồi siêu hạng có độ phủ lớn nhất trên toàn thế giới, từ vùng băng tuyết lạnh giá tới sa mạc cằn cỗi, thảo nguyên, vùng núi hay đồng bằng. Chó sói thường thích săn những con mồi lớn như hươu, nai… nhưng lại thích ăn những loài động vật nhỏ hơn, chẳng hạn như thỏ. Trong thế giới động vật hiếm có loài nào sở hữu những cú cắn có độ sát thương lớn như chó sói. Một cú cắn có sức mạnh khoảng 109 kg/cm2 gấp đôi sức mạnh của một con chó trưởng thành. Sói là một trong số ít những loài vật “lãnh cảm” với việc giao phối nhất thế giới động vật. Nhưng cũng nổi tiếng về độ chung thủy, sau mùa giao phối, con đực và con cái sẽ ở cạnh nhau suốt cuộc đời.Chó sói hú (hay tru) vì một số lý do như thể hiện vai trò lãnh đạo, thu hút sự chú ý của các thành viên khác trong đàn, làm hoa tiêu cho cá thể khác di chuyển theo. Có khoảng 200 triệu tế bào khứu giác trong lỗ mũi của chó sói, vì vậy chó sói có thể ngửi thấy mùi mồ hôi từ cách xa 1,6 km. Một con sói có thể ăn tới 9kg trong một bữa ăn. Thức ăn của nó bao gồm xương, lông và thịt. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

