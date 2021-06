“Cuộc chiến ngầm” của loài voọc quý hiếm chỉ có ở Việt Nam

Voọc chà vá chân xám có tên khoa học là Pygathrix cinerea. Đây là một trong 25 loài linh trưởng đang bị nguy cấp nhất trên thế giới và chỉ được tìm thấy tại các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Quảng Ngãi, Bình Định và Gia Lai của Việt Nam. Voọc chà vá chân xám thuộc phân loài khỉ ngón cái ngắn sống trên cây, mặt màu da cam và có những túm lông trên da mặt. Chà vá chân xám thường ở rừng kín thường xanh, rừng kín nửa rụng lá, sống thành đàn khoảng 10 - 15 con. Mỗi đàn voọc chà vá chân xám có 1 con đực đầu đàn. Voọc đầu đàn tướng tá to, mặt oai và luôn ngồi ở vị trí cao nhất để quan sát, chăm lo cho cả đàn. Con voọc đầu đàn có “đặc quyền” được giao phối với tất cả các con cái trong đàn. Các con đực khác khi muốn giao phối, kết đôi với “bạn tình” nào đó trong đàn buộc phải chiến đấu với voọc đầu đàn để giành bạn tình. Thông thường, kết quả sau trận đấu tranh giành bạn tình sẽ là… tách đàn. Voọc chà vá chân xám có tinh thần bảo vệ “lãnh thổ” rất cao. Mỗi đàn đều có “quy ước ngầm” về phạm vi lãnh thổ. Nếu “lãnh thổ” bị xâm phạm thì các bên sẽ phải chiến đấu. Voọc đầu đàn chính là chiến binh duy nhất ra trận để tranh hùng. Va chạm ở mức độ nhẹ sẽ là gầm gừ cảnh báo, nặng là 2 con đực đầu đàn lao vào đánh nhau để phân thắng bại.Voọc chà vá chân xám gần như không uống nước, cũng không bao giờ chủ động tiếp mặt đất, trừ khi bị rơi hoặc phải di chuyển trong điều kiện không có cây cối. Bởi vậy, thức ăn ưa thích của chúng là lá tươi non hoặc các loại quả có vị chát, chứa nhiều chất Tanin. Khi di chuyển, voọc chà vá chân xám dùng cả 4 chi hoặc chỉ di chuyển bằng 2 chi trước, rất hiếm thấy chúng di chuyển bằng 2 chi sau. Động tác di chuyển bằng 4 chi hoặc dùng 2 chi trước để di chuyển từ cây này sang cây khác rất linh hoạt. Voọc chà vá chân xám rất tinh khôn. Chúng có thể phát hiện ra mối nguy hiểm từ khoảng cách xa cả trăm mét. Cho nên, việc tiếp cận để ghi nhận thông tin về chúng không hề dễ dàng. Tuy nhiên, chúng lại là loài dễ bị tổn thương bởi tình trạng săn bắt. Khi phát hiện mối đe dọa, chúng thường không bỏ chạy xa mà leo lên các cành cây cao, rậm rạp để ẩn nấp. Nhưng do đuôi của loài này rất dài, lại có màu trắng, luôn buông thẳng nên rất dễ bị phát hiện. Sau nhiều nỗ lực nghiên cứu và bảo vệ loài voọc chà vá chân xám quý hiếm, số lượng cá thể trong tự nhiên của chúng đã tăng lên đáng kể. Mở ra cơ hội lớn để bảo tồn loài này thoát khỏi các mối đe dọa nghiêm trọng và ngăn cho chúng khỏi bị tuyệt chủng Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

