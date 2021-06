Cú sốc của ngư dân sống sót sau khi bị cá voi khổng lồ "nuốt nhầm"

Ông Michael Packard đang lặn tìm tôm hùm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc bang Massachusetts (Mỹ) bỗng nhiên bị một con cá voi lưng gù nuốt vào miệng. Packard đã ở trong miệng con cá khoảng 30-40 giây, ban đầu nghĩa rằng mình đang ở bên trong một con cá mập trắng lớn. Tuy nhiên, ông nhận ra con vật không có răng và cũng không có cảm giác đau đớn nào. "Chúa ơi, tôi đang ở trong miệng một con cá voi, và nó đang cố gắng nuốt chửng tôi. Tôi đã nghĩ, vậy là mọi thứ kết thúc ở đây. Tôi không thể thoát ra và sẽ chết một cách khủng khiếp.”, Packard kể lại. Tuy nhiên may mắn là sau đó con cá đã đẩy nạn nhân ra khỏi miệng. "Đột nhiên, con cá trồi lên, vừa lắc đầu, vừa phun nước. Tôi bị ném lên không trung và rơi trở lại mặt nước. Tôi đã thoát chết, thật không thể tin được.”, Packard nói. Josiah Mayo - một người bạn của Packard cho biết ông đã chứng kiến cảnh con cá voi nổi lên mặt nước và nhổ Packard ra ngoài. Theo các nhà khoa học biển, cá voi nói chung là loài thân thiện, chúng chưa từng được ghi nhận tấn công con người. Cá voi ăn nhuyễn thể, sinh vật phù du và bắt mồi bằng cách há miệng rất rộng để lấy bất cứ thứ gì ở xung quanh. Thông thường, chúng không thể nhìn thấy những gì ở phía trước, đó là lý do tại sao chúng thường xuyên bị mắc vào lưới đánh cá. Vì vậy trong trường hợp này, con cá có thể không nhìn thấy ông Packard và vô tình nuốt vào bụng. Cá voi lưng gù có miệng lớn, nhưng cổ họng rất hẹp nên không thể nuốt được con người, theo phản ứng khi nuốt phải vật lạ, con cá đã “hắt hơi” để đẩy vật lạ ra ngoài. Trước đây, vào năm 1891, một thủy thủ đã may mắn sống sót sau khi bị nuốt chửng vào bụng một con cá voi. ông Bartley mới 38 tuổi và là một thủy thủ, trong lúc đang đi đánh bắt cá đoàn của ông đã thấy một con cá voi lớn. Họ thả một vài chiếc thuyền được trang bị vũ khí để săn những con vật khổng lồ. Nhưng chiếc thuyền nhỏ không thể sánh được với độ lớn của con cá voi và nó bị lật, con cá voi cũng bị thương và chết sau đó. Hầu hết thủy thủ đoàn đã được giải cứu nhưng một người bị mất tích đó là ông Bartley. Đến ngày hôm sau, khi các đồng đội vớt được con cá voi lên, giết và mổ bụng thì thật bất ngờ, một người đàn ông cuộn tròn trong dạ dày cá voi. Đó chính là thủy thủ đã mất tích. Điều phi thường là anh ta dường như đã sống sót sau 36 giờ bên trong cá voi. Tuy nhiên nhiều người vẫn "bán tín bán nghi" về độ xác thực của câu chuyện vì để sống sót sau khi bị cá voi nuốt là điều gần như không thể. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

