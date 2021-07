Cá vàng hóa khổng lồ do sai lầm này của con người

Cá vàng thông thường chỉ có kích thước khoảng 5cm nhưng con cá được tìm thấy tại hồ Minnesota đã lớn tới 30cm. Các chuyên gia dự đoán, cá vàng khổng lồ từng là vật nuôi của một ai đó trong khu vực sau đó họ không nuôi nữa và thả về tự nhiên. Nhiều người lầm tưởng rằng việc thả cá vàng vào hồ là phóng sinh hay giúp chúng có nguồn thức ăn dồi dào từ tự nhiên nhưng không biết rằng điều đó có thể phá vỡ hệ sinh thái. Cá vàng có thể là một vật nuôi vô hại nhưng sẽ trở thành loài "xâm lấn" khi thả vào tự nhiên. Với sự sinh sản nhanh chóng, vượt trội các loài bản địa và tàn phá môi trường sống. Sự tàn phá sinh thái do vật nuôi thả vào tự nhiên không phải vấn đề mới diễn ra. Cá mao tiên được các chủ vật nuôi ở Florida thả sau cơn bão Andrew năm 1982, đã giết chết hàng chục loài Caribe, khiến rong biển lấn át các rạn san hô. Tháng 12 năm ngoái, người ta phát hiện một con cá vàng khổng lồ nặng 4 kg, lớn gấp 15 lần so với những con cá cảnh thông thường, tại một hồ nước ở Nam Carolina. Tác giả của một báo cáo về buôn bán cá cảnh của California cho biết: “Trên toàn cầu, hoạt động buôn bán cá cảnh đã đóng góp một phần ba số loài thủy sinh và xâm lấn tồi tệ nhất trên thế giới”. Cá vàng tên tiếng anh là Carassius auratus, đây là dòng cá cảnh sống ở môi trường nước ngọt. Một chú cá vàng khi trưởng thành có thể dài từ 10 – 15cm, một vài cá thể có thể đạt đến 20cm (những trường hợp này tương đối hiếm). Cá vàng có tuổi thọ tương đối cao, chúng có thể sống đến 20 năm (đã có trường hợp cá vàng sống được 49 năm). Tuy nhiên, do điều kiện và cách chăm sóc chưa hợp lý, hầu hết cá vàng chỉ sống được khoảng 6 – 8 năm hoặc thấp hơn. Cá vàng còn có thể thay đổi màu sắc theo phổ ánh sáng trong bể nuôi. Cá sống trong bể tối sẽ có màu nhạt hơn vào các buổi sáng và sẽ dần mất màu theo thời gian. Cá vàng là dạng đột biến của cá diếc bạc xuất hiện ở Trung Quốc từ hơn 800 năm trước, sau đó du nhập vào Nhật khoảng hơn 400 năm trước. Đa số các kiểu hình cá vàng hiện nay là do sản xuất nhân tạo và không hiện diện trong môi trường tự nhiên. Cá vàng phân bố ở mọi tầng nước. Cá sinh sản thành thục sau 1 năm tuổi, khi đó nhận biết cá đực qua các nốt sần trên nắp mang, thân và vây ngực, còn cá cái có bụng to, lỗ sinh dục lồi ra màu đỏ hồng. Cá đẻ trứng dính vào giá thể mềm (rễ lục bình, rong thủy sinh …) thụ tinh ngoài. Trứng nở sau 40 – 60 giờ ở nhiệt độ 28 – 300C. Sau khi nở 2 – 3 ngày cá tiêu hết noãn hoàng và bắt đầu ăn moina. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

