Cá hồng chó có vẻ ngoài dữ tợn và khả năng tích tụ chất độc

Cá hồng chó có tên khoa học là Lutjanus jocu, kích thước khoảng 61cm. Chúng thường kiếm ăn quanh các vách đá dưới đáy biển và các rạn san hô ở độ sâu trung bình khoảng 100 feet (khoảng 30.5 mét). Phạm vi sinh sống chủ yếu của cá hồng chó bao gồm phía tây Đại Tây Dương từ Brazil đến Florida, hiếm hơn là cả ở phía bắc Massachusetts. Loài cá này có vẻ ngoài vô cùng dữ tợn với hàm răng nanh lớn, được đặt ở phía hàm trên mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy ngay cả khi miệng của chúng bị đóng lại. Những loài cá nhỏ hơn thường trở thành nạn nhân bởi vết cắn mạnh mẽ của loài cá hồng chó này, điển hình như tôm, cua và các loài sinh vật sống dưới đáy đại dương.Cá hồng chó mang chút tập tính của loài sói đơn độc và có khuynh hướng ở một mình trong nhiều năm. Tuy nhiên, vào tháng 3 chúng sẽ tụ tập lại thành các nhóm lớn để sinh sản và đẻ trứng trong các khu vực ở vùng biển đông bắc Caribbean và gần đảo Jamaica. Những con cá hồng chó này có thể di chuyển trong những khoảng cách rất lớn để tìm đến đàn của chúng. Khi đến được đó, chúng sẽ trộn lẫn vào nhau để giao phối. Những quả trứng đó, sau khi nở thành ấu trùng, sẽ bị bỏ lại để trôi dạt tự do trong nước biển, nhiều cá thể xấu số sẽ bị nuốt chửng bởi những kẻ săn mồi lớn hơn – nhưng những con non may mắn hơn vẫn có thể tồn tại được cho đến khi chúng trưởng thành. Những con non dễ bị tổn thương có khuynh hướng ở gần bờ biển và thường bơi trong các cửa sông. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu sâu hơn về việc sinh sản tụ tập của loài cá này. Đặc biệt, cá hồng chó không tạo ra chất độc nhưng chúng có thể tích tụ các chất độc hại từ độc tố ciguatera theo cách hoạt động của chuỗi thức ăn. Các độc tố ciguatera được tạo ra bởi tảo đơn bào 2 roi và các vi tảo vô cùng nhỏ nằm trên các rạn san hô đã chết hoặc tảo. Khi còn nhỏ, cá hồng chó sẽ sống dựa vào các rạn san hô và tảo. Chúng cũng tiêu thụ luôn lượng độc tố có trong đó và chuyển hóa luân phiên để biến thành chất độc của mình. Con người thường đánh bắt cá hồng chó vì chúng được coi là một món ăn giàu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên cần phải thận trọng trong cách chế biến. Một số thực khách đã phải trải qua ngộ độc nhẹ từ việc tiêu thụ thịt của chúng. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Cá hồng chó có tên khoa học là Lutjanus jocu, kích thước khoảng 61cm. Chúng thường kiếm ăn quanh các vách đá dưới đáy biển và các rạn san hô ở độ sâu trung bình khoảng 100 feet (khoảng 30.5 mét). Phạm vi sinh sống chủ yếu của cá hồng chó bao gồm phía tây Đại Tây Dương từ Brazil đến Florida, hiếm hơn là cả ở phía bắc Massachusetts. Loài cá này có vẻ ngoài vô cùng dữ tợn với hàm răng nanh lớn, được đặt ở phía hàm trên mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy ngay cả khi miệng của chúng bị đóng lại. Những loài cá nhỏ hơn thường trở thành nạn nhân bởi vết cắn mạnh mẽ của loài cá hồng chó này, điển hình như tôm, cua và các loài sinh vật sống dưới đáy đại dương. Cá hồng chó mang chút tập tính của loài sói đơn độc và có khuynh hướng ở một mình trong nhiều năm. Tuy nhiên, vào tháng 3 chúng sẽ tụ tập lại thành các nhóm lớn để sinh sản và đẻ trứng trong các khu vực ở vùng biển đông bắc Caribbean và gần đảo Jamaica. Những con cá hồng chó này có thể di chuyển trong những khoảng cách rất lớn để tìm đến đàn của chúng. Khi đến được đó, chúng sẽ trộn lẫn vào nhau để giao phối. Những quả trứng đó, sau khi nở thành ấu trùng, sẽ bị bỏ lại để trôi dạt tự do trong nước biển, nhiều cá thể xấu số sẽ bị nuốt chửng bởi những kẻ săn mồi lớn hơn – nhưng những con non may mắn hơn vẫn có thể tồn tại được cho đến khi chúng trưởng thành. Những con non dễ bị tổn thương có khuynh hướng ở gần bờ biển và thường bơi trong các cửa sông. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu sâu hơn về việc sinh sản tụ tập của loài cá này. Đặc biệt, cá hồng chó không tạo ra chất độc nhưng chúng có thể tích tụ các chất độc hại từ độc tố ciguatera theo cách hoạt động của chuỗi thức ăn. Các độc tố ciguatera được tạo ra bởi tảo đơn bào 2 roi và các vi tảo vô cùng nhỏ nằm trên các rạn san hô đã chết hoặc tảo. Khi còn nhỏ, cá hồng chó sẽ sống dựa vào các rạn san hô và tảo. Chúng cũng tiêu thụ luôn lượng độc tố có trong đó và chuyển hóa luân phiên để biến thành chất độc của mình. Con người thường đánh bắt cá hồng chó vì chúng được coi là một món ăn giàu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên cần phải thận trọng trong cách chế biến. Một số thực khách đã phải trải qua ngộ độc nhẹ từ việc tiêu thụ thịt của chúng. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News