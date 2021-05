Báo đen quý hiếm ra đời, kết quả của chuyện tình sở thú

Cô nàng báo đốm đen quý hiếm và vô cùng dễ thương sinh ngày 6/4 vừa qua tại khu bảo tồn Big Cat Sanctuary ở Kent, Anh và được đặt tên là Baby. Báo Baby được thừa hưởng bộ lông đen từ bố - một đặc điểm hiếm gặp ở báo đốm hoang dã, còn mẹ Keira có màu lông bình thường. Keira được sinh ra tại Công viên Động vật Hoang dã Paradise vào năm 2017 và được chuyển đến Khu bảo tồn Big Cat hai năm sau đó. Khu bảo tồn đã ghép Keira với báo đốm đực Neron để sinh sản, Baby là lứa con đầu tiên của cặp báo đốm quý hiếm này. Ngay từ khi chào đời, Baby đã mở mắt và có thể đi lại nhanh nhẹn 2 tuần sau đó. Baby có giới tính là cái, có sức khỏe tốt và tràn đầy năng lượng. Hiện tại nó có thể chạy nhảy và ra khỏi chuồng một mình để khám phá thế giới xung quanh. Báo đốm được xếp vào loài động vật "gần bị đe dọa" trong tự nhiên do thường xuyên bị đe dọa bởi tác động tiêu cực của con người. Chương trình nhân giống của khu bảo tồn Big Cat có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc duy trì sự đa dạng di truyền trong quần thể báo đốm nói chung.Báo đốm Baby mới sinh của khu bảo tồn mang gen màu đen của Neron, một đặc điểm mà các nhà khoa học gọi là "melanistic", chỉ xuất hiện ở 10% dân số báo đốm hoang dã. Báo đốm là một loài động vật nhỏ gọn và cơ bắp. Đây là loài mèo lớn nhất có nguồn gốc từ châu Mỹ và lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau kích thước của hổ và sư tử. Bộ lông của báo đốm thường có màu vàng hung, nhưng có màu từ nâu đỏ, đối với hầu hết cơ thể. Chúng có đuôi ngắn nhất trong số loài mèo lớn, dài 45- 75 cm. Chân ngắn nhưng rắn chắc và mạnh mẽ, ngắn hơn đáng kể khi so sánh với một con hổ nhỏ hoặc sư tử trong một phạm vi trọng lượng tương tự. Một cấu trúc chân tay ngắn và chắc nịch làm cho báo đốm trở nên cừ khôi trong việc leo trèo, bò và bơi. Đầu chắc và bộ hàm cực kỳ mạnh mẽ, nó có lực cắn mạnh nhất trong các loài họ mèo, hơn cả hổ và sư tử. Báo đốm luôn được xem là loài thú chạy nhanh nhất thế giới động vật (chỉ tính các loài động vật "chạy" được). Ở một số thời điểm, chúng có thể đạt tốc độ lên tới 90 - 100km/h, ngang ngửa một cỗ xe gắn máy của loài người. Tuổi thọ của chúng trong tự nhiên được ước tính vào khoảng 12-15 năm. trong điều kiện nuôi nhốt, báo đốm có thể sống tới 23 năm, khiến nó nằm trong số những con mèo sống lâu nhất. Báo đốm có màu lông đen quý hiếm do đột biến gene khiến cơ thể sản sinh quá nhiều hắc tố melanin. Các trường hợp biến dị di truyền này chỉ chiếm khoảng 10% số lượng báo đốm hoang dã. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Cô nàng báo đốm đen quý hiếm và vô cùng dễ thương sinh ngày 6/4 vừa qua tại khu bảo tồn Big Cat Sanctuary ở Kent, Anh và được đặt tên là Baby. Báo Baby được thừa hưởng bộ lông đen từ bố - một đặc điểm hiếm gặp ở báo đốm hoang dã, còn mẹ Keira có màu lông bình thường. Keira được sinh ra tại Công viên Động vật Hoang dã Paradise vào năm 2017 và được chuyển đến Khu bảo tồn Big Cat hai năm sau đó. Khu bảo tồn đã ghép Keira với báo đốm đực Neron để sinh sản, Baby là lứa con đầu tiên của cặp báo đốm quý hiếm này. Ngay từ khi chào đời, Baby đã mở mắt và có thể đi lại nhanh nhẹn 2 tuần sau đó. Baby có giới tính là cái, có sức khỏe tốt và tràn đầy năng lượng. Hiện tại nó có thể chạy nhảy và ra khỏi chuồng một mình để khám phá thế giới xung quanh. Báo đốm được xếp vào loài động vật "gần bị đe dọa" trong tự nhiên do thường xuyên bị đe dọa bởi tác động tiêu cực của con người. Chương trình nhân giống của khu bảo tồn Big Cat có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc duy trì sự đa dạng di truyền trong quần thể báo đốm nói chung. Báo đốm Baby mới sinh của khu bảo tồn mang gen màu đen của Neron, một đặc điểm mà các nhà khoa học gọi là "melanistic", chỉ xuất hiện ở 10% dân số báo đốm hoang dã. Báo đốm là một loài động vật nhỏ gọn và cơ bắp. Đây là loài mèo lớn nhất có nguồn gốc từ châu Mỹ và lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau kích thước của hổ và sư tử. Bộ lông của báo đốm thường có màu vàng hung, nhưng có màu từ nâu đỏ, đối với hầu hết cơ thể. Chúng có đuôi ngắn nhất trong số loài mèo lớn, dài 45- 75 cm. Chân ngắn nhưng rắn chắc và mạnh mẽ, ngắn hơn đáng kể khi so sánh với một con hổ nhỏ hoặc sư tử trong một phạm vi trọng lượng tương tự. Một cấu trúc chân tay ngắn và chắc nịch làm cho báo đốm trở nên cừ khôi trong việc leo trèo, bò và bơi. Đầu chắc và bộ hàm cực kỳ mạnh mẽ, nó có lực cắn mạnh nhất trong các loài họ mèo, hơn cả hổ và sư tử. Báo đốm luôn được xem là loài thú chạy nhanh nhất thế giới động vật (chỉ tính các loài động vật "chạy" được). Ở một số thời điểm, chúng có thể đạt tốc độ lên tới 90 - 100km/h, ngang ngửa một cỗ xe gắn máy của loài người. Tuổi thọ của chúng trong tự nhiên được ước tính vào khoảng 12-15 năm. trong điều kiện nuôi nhốt, báo đốm có thể sống tới 23 năm, khiến nó nằm trong số những con mèo sống lâu nhất. Báo đốm có màu lông đen quý hiếm do đột biến gene khiến cơ thể sản sinh quá nhiều hắc tố melanin. Các trường hợp biến dị di truyền này chỉ chiếm khoảng 10% số lượng báo đốm hoang dã. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News