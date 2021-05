10 loài vật xấu xí nhất hành tinh nhìn đã thấy hãi

Khỉ Proboscis: Đây là một trong những loài xấu nhất hành tinh. Loài này có chiếc mũi to chiếm hầu hết diện tích khuôn mặt. Chúng còn có lông xung quanh mặt càng làm cho chúng xấu xí hơn. Ngày nay, loài động vật này đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng. Chim kền kền Thổ Nhĩ Kỳ: Trên đầu của những con chim kền kền này chỉ có vài sợi lông đen dựng đứng. Một chiếc mỏ lớn càng khiến cho chúng xấu xí và kỳ lạ. Chuột chũi mũi sao: Loài này cũng nằm trong top những loài xấu nhất hành tinh. Loài này có chiếc mũi giống như hình ngôi sao. Không chỉ có vậy, chiếc mũi này còn giống với mạng nhện và lúc nào cũng ẩm ướt. Chiếc mũi này là độc nhất vô nhị trong thế giới động vật. Dơi tai to: Khuôn mặt của loài động vật này nhìn khá giống với tai của con người hơn là khuôn mặt. Không chỉ vây, nó rất nhỏ càng khiến cho chúng xấu xí. Cá dơi môi đỏ: Vừa xấu và kỳ lạ là cách người ta dùng để nói về loài này. Thực tế thì loài cá này khá hiếm. Theo các nhà khoa học, đôi môi đỏ chính là để thu hút những con cá đực. Chiều dài của nó không bao hơn 40 cm. Blobfish: Đây là loài động vật xấu nhất thế giới và được tạo ra từ những thành phần giống như con sứa. Đó cũng chính là lý do tại sao mà nó có thể trôi nổi trong nước. Chúng sống ở độ sâu khoảng 362 m nơi mà áp suất gấp 118 lần so với áp suất tại bề mặt đại dương. Chuột chũi trụi lông: Do không có lông, lớp da của loài chuột chũi này gần như vô cảm với cảm giác đau đớn và những tác động của môi trường. Loài ếch dưới nước: Loài này có lớp da nhăn nheo có thể thay đổi kích cỡ khiến loài ếch này trở nên vô cùng kì dị và độc đáo. Kỳ giông Mexico: Loài này còn được gọi là khủng long 6 sừng, sống dưới các sông hồ ở Mexico. Chúng thu hút sự chú ý của các nhà khoa học bởi khả năng tự tái tạo các chi sau khi bị mất do tai nạn hoặc chạm trán kẻ thù. Lợn nanh sừng châu Phi: sinh sống ở các thảo nguyên, rừng cây bụi hoặc rừng gỗ ở khu vực cận Sahara. Thân hình xù xì cùng với cặp nanh vểnh ra 2 bên khiến hình dáng những con lợn nanh sừng châu Phi trở nên khá kỳ quái. Mời độc giả xem video:Quảng Ninh - Bắc Giang: Đoàn kết, nghĩa tình trong chống dịch. Nguồn: QTV.

