Youtuber giàu nhất xứ Hàn bị tẩy chay vì lừa dối người xem

Với những ai quan tâm đến trang điểm và mĩ phẩm Hàn Quốc thì Pony (Hyemin Park) có lẽ là cái tên không hề xa lạ. Cô nàng được mệnh danh là "phù thủy make-up" và được xem là thần tượng của những cô gái trong độ tuổi 18-25 trên toàn thế giới. Bắt đầu sự nghiệp vlogger từ rất sớm, Pony trở thành nhân vật ăn khách nhất trên Youtube, sở hữu cho mình một lượng fan vô cùng hùng hậu. Tính đến hiện tại, tài khoản Youtube của cô đã có tới 5,76 triệu subcribers với tổng view lên tới hàng trăm triệu. Trở thành một trong những beauty blogger có sức ảnh hưởng nhất trên YouTube, Pony nhận được vô số lời mời quảng cáo và đại diện sản phẩm. Điều này mang lại cho cô nguồn thu nhập khủng nhưng cũng không ít thị phi. Những ngày gần đây, Youtuber làm đẹp nổi tiếng Hàn Quốc này đã bị tố lừa dối người xem sau đó âm thầm xóa bằng chứng quảng cáo một thương hiệu bị Cục Quản lý dược và Thực phẩm Hàn Quốc cho là sai phạm. Cụ thể, năm 2019 Pony ký hợp đồng với thương hiệu mỹ phẩm C để đánh giá (review) và quảng cáo cho sản phẩm mặt nạ đèn LED của thương hiệu này. Tuy nhiên thời gian sau đó sản phẩm này bị "bóc mẽ" là phóng đại công dụng của sản phẩm mà thực tế là không thần kỳ như quảng cáo. Pony Makeup cùng những gương mặt đại diện cho thương hiệu này vô tình bị liên lụy, cô bị cho là quảng cáo sai sự thật, lừa người xem. Điều đáng nói, thay vì xin lỗi và giải thích cho người xem, ekip quản lý của nữ vlogger lại âm thầm xóa đi 2 video có sản phẩm mặt nạ đèn LED của thương hiệu C trên kênh Youtube của Pony. Pony đã bị chỉ trích nặng nề vì không trung thực, thậm chí nữ Youtuber nổi tiếng xứ Hàn còn bị nhiều người tẩy chay. Cho đến mới đây (17/9), cô mới chính thức lên tiếng xin lỗi người xem, đồng thời giải thích về vụ việc trong video dài 4 phút đăng tải trên kênh YouTube chính thức của mình. Pony giải thích rằng vì hợp đồng ký với hãng C có điều khoản: 'Không được đưa ra những bình luận, đánh giá tiêu cực về sản phẩm', nếu không cô ấy sẽ phải đền bù hợp đồng. Do đó, Pony và ekip của mình chỉ còn cách im lặng xóa đi 2 video quảng cáo cho mặt nạ đèn LED sai sự thật. Tuy vậy dường như lời xin lỗi này của nữ vlogger lại càng nhận thêm gạch đá của cư dân mạng khi một số người xem chỉ ra rằng đoạn video này của Pony không hề có thêm phần chuyển ngữ tiếng Anh như những video thường thấy của cô. Vụ việc lần này được xem là một trong những scandal lớn nhất của nữ vlogger nổi tiếng nhất nhì xứ Hàn từ khi bắt đầu làm Youtube năm 2008. Thành công của Pony là nhờ những video hướng dẫn trang điểm của cô luôn sử dụng các sản phẩm làm đẹp có giá thành bình dân, và liên tục cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất mà giới trẻ ưa chuộng. Chỉ sau vài năm chăm chỉ hoạt động, Pony đã có tất cả mọi thứ: tiền bạc, thành công và danh tiếng. Nữ Youtuber làm đẹp đình đám nhất Hàn Quốc trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng nổi tiếng, nhận quảng cáo và có nguồn thu nhập ổn định từ nền tảng mạng xã hội. Theo thống kê tham khảo của trang SocialBlade, Youtuber làm đẹp giàu nhất xứ Hàn có thể kiếm được khoảng 25.000 USD/tháng (khoảng 580 triệu đồng) và 304.000 USD/năm (khoảng 7 tỷ đồng) trên nền tảng YouTube. Bên cạnh việc chăm chỉ quay video hướng dẫn makeup, cách dưỡng da, nguồn thu của "phù thuỷ makeup xứ Hàn" còn đến từ hãng mỹ phẩm riêng Pony Effect, kênh truyền hình Pony On Air, và hợp tác với những nhãn hàng cùng cơ hội làm việc với những ngôi sao lớn ở châu Á lẫn thế giới như CL (2NE1), Joe Jonas, Bella Hadid… Pony thường xuyên đăng tải hình ảnh mua sắm đồ hiệu xa xỉ. Nữ Youtuber từng khiến fan choáng váng khi khoe siêu xe Lamborghini Huracan Spyder, được bán với giá khởi điểm là 300 triệu won (290.000 USD) đến hơn 400 triệu won (khoảng 380.000 USD).

