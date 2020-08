Bị tố lừa người xem, thánh mukbang Hàn Quốc... kêu oan

Đầu tháng 8 vừa qua, cư dân mạng thế giới xôn xao khi thánh mukbang Hàn Quốc Eat with Boki bất ngờ bị tố lừa dối người xem. Nữ mukbang này tên thật là Moon Bokhee, sở hữu kênh YouTube nổi tiếng Eat with Boki có hơn 4,4 triệu người theo dõi. Cô nàng vốn xinh đẹp và nổi tiếng với những video vừa ăn vừa trò chuyện trực tuyến đầy hấp dẫn, bởi vậy sự việc xảy ra khiến không ít fan thất vọng. Cụ thể, một số cư dân mạng Trung Quốc đã bất ngờ "soi''' ra những chi tiết cho thấy có vẻ Eat with Boki đã chỉnh sửa các video của mình để bớt lượng thức ăn. Theo phát hiện của cư dân mạng, nữ Youtuber ẩm thực nổi tiếng đã dùng tay làm ám hiệu (chỉ ngón trỏ lên) để đánh dấu vị trí cần cắt ghép, biên tập lại, sau đó bỏ bớt thức ăn ra. Cứ sau mỗi lần Boki làm động tác chỉ tay, lượng thức ăn trong đoạn video sẽ có sự thay đổi. Sự việc chưa lắng xuống thì mới đây nữ YouTuber xinh đẹp người Hàn lại tiếp tục bị cộng đồng mạng tung bằng chứng chỉ giả vờ ăn để quay video. Trong một video ăn pizza và pasta được đăng tải hôm 23/7/2019, Eat with Boki đã cố tình nhả bỏ thức ăn. Phát hiện này khiến cộng đồng mạng và fan Boki vô cùng tức giận vì hành động được cho là vừa lừa dối người xem, vừa làm lãng phí thức ăn của nữ YouTuber. Thậm chí, nhiều người kêu gọi tẩy chay kênh Youtube của cô nàng. Sau một thời gian chọn cách im lặng, cuối cùng vào khuya ngày 23/8, thánh mukbang Hàn Quốc kiếm 4 tỷ/tháng đã chính thức lên tiếng để minh oan cho bản thân trước những cáo buộc của cư dân mạng. Boki đã đăng tải một video dài hơn 1 tiếng đồng hồ trên YouTube của mình để phân trần video bị netizen tố gian dối trước đó. Cô giải thích những cảnh quay bị cắt thực chất là do cảnh không được gọn gàng, đẹp mắt, như đồ ăn dây bẩn,... Để chứng minh bản thân trong sạch, Boki đã đăng tải phiên bản không cắt ghép, chỉnh sửa của 3 video. "Là một người sáng tạo nội dung mukbang, tôi quan tâm đến rất nhiều yếu tố như món ăn, âm thanh, trang phục… để tạo ra video hoàn chỉnh nhất. Một vài cảnh thức ăn bị dính vào miệng tôi trông không được sạch sẽ và rất mất thẩm mỹ, bởi vậy tôi đã chỉnh sửa'', nữ Youtuber chia sẻ. Hành động này của Eat with Boki hiện nhận được phản hồi tích cực từ cư dân mạng, đặc biệt là những người vốn hâm mộ cô nàng từ lâu. Mặt khác, một số cư dân mạng khẳng định 3 video mà nữ YouTuber đề cập mới đây không phải là những video tâm điểm bị cư dân mạng lên tiếng cáo buộc trong thời gian qua. Theo thống kê từ diễn đàn Pann, Eat with Boki hiện là một trong 5 YouTuber ẩm thực có thu nhập khủng nhất tại Hàn Quốc chỉ nhờ...ngồi ăn. Thu nhập của cô nàng từ Youtube có thể lên đến 215,2 triệu won/tháng (khoảng 4,2 tỉ đồng). Eat with Boki còn sở hữu lượng fan đông đảo nhờ nhan sắc xinh đẹp và body ''chuẩn người mẫu''. Qua các vlog mukbang và trò chuyện cùng người hâm mộ, lượt đăng ký kênh Youtube của cô ngày một tăng. Trước khi xảy ra lùm xùm lừa dối người xem bằng những cảnh quay cắt ghép, Boki còn bị tố nhận tiền để quảng cáo sản phẩm trong video nhưng không nói rõ. Điều này đã khiến nữ YouTuber tiếp tục nhận những bình luận tiêu cực dưới video đính chính và mất một lượng fan không nhỏ. Qua đời vì ăn quá nhiều...THỊT| VTC14

