Xuyên không 13,3 tỉ năm, "hồn ma" vũ trụ làm điều khó tưởng

" Hồn ma" vũ trụ cổ đại này chính là RX J2129-z95, là một thiên hà bé nhỏ đang hình thành sao, một trong những "thủy tổ" của vũ trụ. Nhờ có Kính viễn vọng không gian tối tân nhất thế giới James Webb, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một điều rất thú vị từ RX J2129-z95. "Hồn ma" RX J2129-z95 xuất hiện với 3 "phiên bản" khiến chuyên gia bối rối. Thực chất, chỉ có một cái là thật, còn lại là hai chiếc bóng phản chiếu của nó. Hiện tượng này là do James Webb đã quan sát vật thể cổ xưa này xuyên qua vùng không - thời gian bị bẻ cong do trường hấp dẫn của một vật thể gần hơn, gọi là "thấu kính hấp dẫn". Các nhà khoa học đã tiến hành các nghiên cứu kỹ lưỡng về thiên hà RX J2129-z95 để tìm hiểu về tính chất của nó. Một trong những phát hiện đáng chú ý là thiên hà Rx J2129-z95 có tốc độ xoay rất cao và bất thường so với các thiên hà có độ sáng tương tự. Về mặt kỹ thuật, tốc độ xoay của Rx J2129-z95 được đo bằng cách quan sát các vòng xoắn trên bề mặt thiên hà, vòng xoắn càng nhiều thì tốc độ xoay càng cao. Ở độ xoay hiện tại, thiên hà Rx J2129-z95 sẽ phải mất khoảng 100 triệu năm mới có thể ngừng xoay. Những đặc điểm này giúp cho các nhà khoa học hiểu hơn về cấu trúc và quá trình hình thành của các thiên hà. Nhiều nghiên cứu còn cho thấy rằng Rx J2129-z95 chứa đựng lượng khí quan trọng đối với sự hình thành các sao mới, đặc biệt là các ngôi sao lớn. Mặc dù Rx J2129-z95 đang nằm ở khoảng cách rất xa so với trái đất, nhưng các phát hiện về thiên hà này đại diện cho những mối liên kết và quá trình hình thành của vũ trụ trong quá khứ.

