“Xuyên không” 13,5 tỉ năm, mắt thần NASA phát hiện “thủy tổ” vũ trụ

James Webb là kính viễn vọng tối tân nhất thế giới hiện nay, được phát triển và điều hành chính bởi NASA, có sự đồng hành của ESA và CSA (cơ quan vũ trụ châu Âu và Canada). Thiên hà Milky Way, nơi chúng ta đang sống, là một trong hàng trăm tỷ thiên hà trong vũ trụ. Tuy nhiên, nó có một điều đặc biệt là đó là ngôi nhà của chúng ta. Từ những dữ liệu do "mắt thần" của NASA thu thâp được, các chuyên gia cho rằng cách trái Đất khoảng 13,5 tỷ năm ánh sáng có một thiên hà khác còn lớn hơn gấp mười lần Milky Way, đó là thiên hà GN-z11. Qua nghiên cứu, họ đã tiến hành đo đạc khoảng cách từ trái đất đến thiên hà GN-z11, đó là khoảng cách 13,5 tỷ năm ánh sáng. Điều đáng ngạc nhiên là thiên hà Gn-z11 đã được tạo ra chỉ khoảng 300 triệu năm sau vụ nổ Big Bang, tức là khoảng thời gian rất ngắn trong lịch sử vũ trụ. Ngoài khoảng cách và tuổi đời của thiên hà GN-z11, điều tạo nên sự đặc biệt của nó là nó được xem là thủy tổ của vũ trụ. Thủy tổ ở đây được hiểu là tổ chim của vũ trụ, nơi các hành tinh và ngôi sao được tạo ra trong quá trình hình thành. Có thể coi thiên hà cổ đại này "thủy tổ" của những gì đang tồn tại ngày nay, bao gồm thiên hà Milky Way hay nhỏ bé hơn là Trái Đất của chúng ta. Với những phát hiện về thiên hà GN-z11, các nhà khoa học đã có thể giải mã thêm về quá trình hình thành vũ trụ. Các hiện tượng liên quan đến văn hóa vật liệu của thiên hà này cũng có thể đưa ra những giải thích mới về các quá trình liên quan đến sự hình thành và tiến hóa các thiên thể trong không gian vũ trụ. Bên cạnh đó, phát hiện của thiên hà GN-z11 cũng mở ra những triển vọng không nhỏ cho khoa học viễn tưởng. Với viễn tưởng khoa học, ta có thể đi sâu vào các khía cạnh về vũ trụ, khám phá những vùng không gian xa xôi, tìm kiếm những vị trí tiềm năng để tìm kiếm người ngoài hành tinh. >>>Xem thêm video: Chiêm ngưỡng những bức ảnh ấn tượng về vũ trụ trong năm 2022.

