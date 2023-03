Xôn xao vật thể bay không xác định xuất hiện ở hồ Loch Ness

Đây là bức ảnh đã cho thấy một thứ trông giống vật thể bay không xác định (UFO). Bức ảnh bí ẩn này được một nhóm du khách chụp lại khi đang đi du lịch gia đình ở hồ Loch Ness. Họ không nhận ra bất cứ điểm bất thường nào của bức ảnh cho đến khi trở về nhà sau chuyến đi và xem lại các bức ảnh. Nhóm du khách đã rất bất ngờ khi nhìn thấy một vật thể màu trắng và phát sáng kỳ lạ đang lơ lửng trên mặt hồ. Nhóm du khách cho biết vốn họ không tin có vật thể bay không xác định (UFO) nhưng vẫn chưa thể giải thích hợp lý về bức ảnh kì lạ này. Ảnh được chụp bằng máy kỹ thuật số. Khi xem trên màn hình máy tính với độ phân giải cao, họ có thể nhìn rõ ràng 2 vật thể lạ khi phóng to bức ảnh. Ông Alan Betts, là một thành viên trong nhóm du khách gia đình chia sẻ: “Con chó Akita của tôi đã hoảng loạn một cách kỳ lạ vào đêm đó. Nó chẳng bao giờ sủa nhưng tôi nhớ lúc đó chúng tôi đã đùa nhau rằng nó đã nhìn thấy quái vật Nessie vì nó đang nhìn ra ngoài cửa sổ và sủa ầm lên. Mặc dù vậy, lúc đó chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy gì..." "...Hôm sau, chúng tôi trở về sau buổi dã ngoại thì thấy thời tiết đang đẹp bỗng đột ngột thay đổi rất nhanh. Mẹ vợ tôi liền ra ngoài và chụp một bức ảnh phong cảnh.” Có lẽ nhóm du khách gia đình này cũng không thể ngờ rằng thay vì bắt gặp con quái vật hồ Loch Nes trong lời đồn thì họ lại thấy được thứ kỳ lạ và bí ẩn hơn. Quái vật hồ Loch Ness, thường còn được gọi là "Nessie" hay "Ness", là một động vật hoặc nhóm sinh vật bí ẩn và chưa thể xác định được, người ta cho là chúng sống ở hồ Ness, một hồ nước ngọt điểm sâu nhất của hồ là 230 m, gần thầnh phố Inverness tại Scotland. Nessie thường được xếp vào loại quái vật hồ. Bản ghi chép đầu tiên về người tận mắt chứng kiến quái vật là năm 1802. Đó là người nông dân Anderson, anh trông thấy một con vật rất to, dài chừng 45m, trồi lên mặt nước. Nhiều nhà khoa học tin quái vật hồ Loch Ness chỉ là trò đùa, không có bằng chứng xác thực. Họ cho rằng, quái vật hồ Loch Ness thực ra chỉ là một sinh vật bình thường nhưng do góc độ quan sát và sự tưởng tượng của nhiều nhân chứng nên mới thành hiện tượng như vậy. >>>Xem thêm video:“Sốc” với nhận định của các phi hành gia về người ngoài hành tinh. Nguồn: Kienthucnet.

