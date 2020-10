Xe máy “ma” không người lái xuyên qua đám đông, khoa học lý giải thế nào?

Mới đây MXH chia sẻ đoạn clip về 1 sự cố hy hữu khiến nhiều người không khỏi "tròn mắt" ngạc nhiên. Cụ thể, tại trạm xăng, một chiếc xe máy "không người lái" bất ngờ băng qua đường và lao về phía nhóm người đang đứng trú mưa. Thấy chiếc xe lao tới, những người đứng xung quanh vội vàng né tránh sang hai bên, còn chiếc xe vẫn lao ầm ầm xuyên qua đám đông. Thậm chí xe máy còn ''luồn lách'' như có người điều khiển. Chứng kiến cảnh tượng chiếc xe không có người điều khiển không dừng lại hay đổ xuống khiến những người xung quanh phải chạy theo ngăn cản đế tránh xảy ra va chạm. Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện những chiếc xe máy ''ma'' không người lái lao ầm ầm về phía người dân. Một người đàn ông dắt xe máy từ trong nhà ra đường nhưng không rõ vì lí do gì mà chiếc xe tay ga lao thẳng sang bên đường đối diện, đâm vào cửa hàng tạp hóa. Rất may không có phương tiện nào đang lưu thông trên đường bị va chạm với chiếc xe máy này. Thế nhưng chiếc "xe ma" đã làm vỡ tủ kính của cửa hàng tạp hóa đối diện khiến chủ nhà và chủ xe sau giây phút bàng hoàng lại loay hoay tìm cách xử lý. Một chiếc xe máy không người lái khác đang phi băng băng về phía nhà dân. Một clip khác do camera an ninh ghi lại, chiếc xe số này bon bon chạy trên đường mặc dù không có người điều khiển. Khoảnh khắc trước khi chiếc xe này lao vào nhà dân, một lúc sau chủ nhân của xe mới vội vàng chạy bộ tới. Những đoạn clip xe ''ma'' không người lái liên tục được chia sẻ, xảy ra không chỉ tại Việt Nam mà còn khá phổ biến ở nước ngoài. Giải thích về hiện tương xe máy ma không người lái, phần lớn cư dân mạng đều nhận định rằng, những chiếc xe máy này là xe tay ga đã được nổ máy sẵn và trong lúc người điều khiển vì lí do nào đó tuột tay hoặc ngã khỏi xe nên chiếc xe sẵn đà lao tới phía trước chứ không có hiện tượng "ma mị" gì ở đây. Một số ý kiến cho rằng, hiện tượng trên là do chiếc xe máy bị kẹt tay ga do lâu ngày không được sử dụng. Cũng có thể đó là dòng xe cũ, bảo quản ở nơi có độ ẩm cao khiến các bộ phận của xe dần bị oxy hóa, tay ga từ đó bị gỉ sét, khó vặn lên hoặc nhả ga. Nguyên nhân khác là do người sử dụng làm đổ xe khiến tay ga va chạm mạnh xuống đường, gây móp méo các bộ phân bên trong. Đôi khi việc thay thế các tay nắm khác không đúng quy trình cũng có thể gây kẹt tay ga. Taxi không người lái tại Nga chỉ thiếu mỗi khả năng tự đổ xăng nữa là hoàn hảo| VTV24

