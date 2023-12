Xác tàu cổ bất ngờ lộ diện ở Hội An, chuyên gia giải mã sao?

Ngày 28/12, lãnh đạo UBND TP. Hội An cho biết đang giao các đơn vị chuyên môn tìm hiểu thông tin về xác tàu gỗ được người dân phát hiện ở bờ biển Hội An, Quảng Nam. Cơ quan chuyên môn sẽ lấy mẫu đồng vị carbon xác định niên đại của con tàu. Ảnh: Tiền phong. Trước đó, vào sáng ngày 26/12, ông Đinh Xá (51 tuổi) là người đầu tiên phát hiện xác tàu khi ra bờ biển. Sau đó, ông chụp ảnh xác tàu và báo với chính quyền địa phương. Lãnh đạo phường Cẩm An sau đó báo cáo lãnh đạo TP Hội An và tổ chức lực lượng dân quân bảo vệ hiện trường. Ảnh: Tiền phong. Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, sáng 26/12 sau khi người dân ở phường Cẩm An báo tin việc xuất hiện dấu vết xác tàu đắm trồi lên mặt cát ở biển, đơn vị này đã cử cán bộ xuống hiện trường. Khu vực phát hiện dấu vết xác tàu nằm ở khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An. Ảnh: CAND. Do thời điểm khảo sát thủy triều lên cao nên các chuyên gia chưa xác định được cụ thể kết cấu của di vật cũng như kích thước của các thanh gỗ. Quan sát hiện trạng cho thấy có nhiều thanh gỗ màu nâu đen nhô lên khỏi mặt biển từ 10 - 30 cm. Chúng được xếp theo hình dạng giống ghe thuyền với một đầu nhọn, chiều rộng đo được khoảng 3m, chiều dài ước tính khoảng 15m. Ảnh: CAND. Ông Xá phỏng đoán đó có thể là chiếc ghe bầu (một loại ghe có dáng bụng bầu tròn, phình to để chứa được nhiều hàng hóa) dài khoảng 15 - 20m vì ông từng nghe cha mẹ kể lại ở vùng biển này trước đây thương buôn thường đi ghe bầu vào ra cảng Cửa Đại để trao đổi hàng hóa. Ảnh: CAND. Ông Xá cho biết thêm, hàng hóa từ cảng Cửa Đại, Hội An đưa đi chỉ có thể là gốm, sứ, lụa… Còn hàng hóa các nơi chở về cảng Cửa Đại rất nhiều loại gồm thực phẩm, hàng tiêu dùng. Theo ông Xá, ghe bầu ngày xưa còn được dùng để đánh đuổi giặc ngoại xâm. Ông cho hay muốn biết chính xác xác tàu này chở gì phải chờ cơ quan chức năng kiểm tra, kết luận. Ảnh: Tiền phong. Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết, hiện thành phố giao đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch thám sát, nghiên cứu kết cấu con tàu. Tuy nhiên hiện nay đang mùa mưa nên chưa thể tiến hành ngay. Ảnh: PLO. Mời độc giả xem video: Cận cảnh xác tàu Titanic dưới đáy biển sâu 4.000m.

