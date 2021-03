Vùng đất kỳ lạ nơi nhà nào đắp càng nhiều phân bò thì càng giàu có

Với những người đến từ nơi khác thì điều này rất khó hiểu. Bởi thông thường, phân bò có rất nhiều ở nông thôn, được dùng làm phân bón cây cối và ngoài ra không có công dụng đặc biệt nào khác. Tuy nhiên, phân bò ở Tây Tạng không giống như những loại phân bò khác. Bò ở đây được nuôi lớn trên những cánh đồng thảo nguyên đầy cỏ, vì thế mùi phân bò cũng không quá nồng nặc, khi được phơi khô lại có nhiều công dụng bất ngờ. Trong mắt người Tây Tạng, phân bò là một loại của cải, nhà nào có nhiều phân bò hơn chứng tỏ họ có nhiều tiền. Để chứng tỏ nhà mình khá giả, họ đắp phân bò lên tường phơi khô. Gia đình có thể nuôi rất nhiều bò yak và dê - tài sản đáng giá nhất của những người dân Tây Tạng. Không chỉ là biểu tượng của sự giàu có, thịnh vượng mà ở Tây Tạng, phân bò còn là một loại chất đốt quan trọng. Cao nguyên này nằm ở độ cao hàng nghìn mét so với mực nước biển nên không khí tương đối loãng. Nhiệt độ có thể hạ tới - 30 độ C, khiến cây cối khó phát triển. Người dân không thể đốn cây lấy củi như ở đồng bằng, do đó phải thu gom phân bò làm chất đốt thay thế. Do độ ẩm không khí thấp, phân bò để ngoài trời khô rất nhanh và thức ăn của bò chỉ có cỏ, nên chất thải sẽ giống như cỏ khô, dễ cháy. Người Tây Tạng rất nồng hậu và hiếu khách. Nếu có khách du lịch ghé thăm, họ sẽ dùng phân của loài bò yak để nấu ăn đãi khách. Phân bò cũng là một trong những dược liệu trong y học Tây Tạng, nó có tác dụng làm dịu thần kinh hiệu quả. Nếu rắc một ít phân bò lên lửa, mùi khói dày đặc tỏa ra giúp làm dịu và trấn tĩnh tinh thần rất tốt. Dù vậy, phân bò cũng có tác động xấu đến môi trường. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy việc đốt phân bò yak ở Tây Tạng có thể tạo ra hơn 1.000 tấn carbon đen hàng năm. Đây được cho là nguyên nhân thứ hai dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu.

