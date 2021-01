Vụ mất tích bí ẩn của con quạ nổi tiếng tháp London

Merlina, "nữ hoàng" của những con quạ ở Tháp London, đột ngột biến mất và có thể đã chết. Theo truyền thuyết, cần có ít nhất 6 con quạ ở đây để Vương quốc Anh không sụp đổ. Theo Guardian, ông Christopher Skaife, người phụ trách chăm sóc và cung cấp thức ăn cho những con quạ ở Tháp London, xác nhận rằng Merlina có thể đã chết sau khi mất tích nhiều tuần qua. Nếu Merlina được xác nhận đã chết, dân số quạ đang sống tại Tháp London sẽ còn lại 7 con. Theo truyền thuyết, cần ít nhất 6 con quạ sống ở đây để Vương quốc Anh không sụp đổ. Trong một thông báo trên Twitter, Tháp London cho biết họ hy vọng sẽ có thể thay thế Merlina bằng một con quạ non được sinh ra theo chương trình nhân giống của mình. Christopher Skaife là một vệ binh sống 11 năm trên tháp London, nơi từng là nhà tù và cũng là chỗ cư trú của hoàng gia. Những người như Skaife thường được biết đến với biệt danh Beefeaters. Tuy nhiên, danh hiệu khiến Skaife tự hào nhất lại là Ravenmaster, mang ý nghĩ bảo vệ và duy trì sự an toàn cho bầy quạ đen sống trong tòa tháp. Theo những tài liệu còn lưu lại, vua Charles II là người mê tín và luôn lo sợ những con quạ bởi chúng tượng trưng cho điềm xấu. Thời bấy giờ, đài quan sát thiên văn đầu tiên được đặt ở phía đông bắc của tháp Trắng. John Flamsteed - một nhà thiên văn học đã tâu với vua Charles II xin được đuổi lũ quạ đi do chúng cản trở tầm quan sát. Ban đầu nhà vua có ý định hủy diệt tất cả, nhưng sau đó một lời tiên tri đã giáng xuống nói rằng, nếu toàn bộ lũ quạ rời đi, tháp Trắng sẽ sụp đổ và cả vương quốc chìm trong tai họa. Quá sợ hãi, nhà vua đổi ý và ra lệnh phải có ít nhất 6 con quạ luôn ở lại trong tháp để ngăn lời tiên tri trở thành sự thật. Mernila được mệnh danh là "ngôi sao" có vẻ ngoài đầy kiêu hãnh. Nó tỏ ra thân thiện với con người và xa lánh 6 con còn lại, đồng thời sống riêng trong một lồng ở Queen's House. Để tránh cho lũ quạ bay khỏi tòa tháp, Skaife phải cắt ngắn một bên cánh khiến chúng bị mất thăng bằng và không bao giờ đi lạc quá xa. Tuy nhiên, chính vì thích máu tươi nên lũ quạ đôi khi tỏ ra khá hung dữ. Skaife từng nhìn thấy một con quạ tấn công con chim bồ câu và giết chết chỉ trong vòng 3 phút. Skaife cũng tiết lộ Munin trong đàn được mệnh danh là "góa phụ đen". Chính nó đã sắp xếp để hai bạn tình thiệt mạng. Munin dẫn dụ 2 "gã chồng" lên tháp và yêu cầu chúng bay xuống. Tuy nhiên do đôi cánh đã bị cắt ngắn nên một con rơi xuống và chết, con còn lại vì bay quá xa đã rơi xuống sông Thames và chết đuối. Hiện Munin kết đôi với một con khác trẻ hơn. Một lưu ý đối với du khách khi tới tham quan tháp London là nên lưu ý lũ quạ. Chúng có sở thích ăn cắp, đặc biệt là tiền xu. Sau khi lấy được đồng tiền, chúng sẽ tìm cách chôn nó để giấu những con khác trong đàn. Ngoài ra, quạ khá ghét con người và sẽ sẵn sàng cắn xé nếu ai đó có ý muốn chạm vào chúng.

