Vụ “bốc hơi” bí ẩn của hai phi công giữa sa mạc hoang vắng

Vụ mất tích bí ẩn này được ghi lại trong cuốn sách kinh điển Wild Talents của Charles Fort. Cụ thể, Ngày 24/7/1924, hai phi công thuộc Không quân Hoàng gia Anh là William Conway Day và Douglas Ramsay Stewart thực hiện chuyến bay trinh sát thường lệ từ một căn cứ không quân ở Iraq. Chuyến bay kéo dài 3 giờ của họ dự kiến sẽ diễn ra suôn sẻ bởi thời tiết hôm đó vô cùng thuận lợi, máy bay đã được kiểm tra hoạt động an toàn và cả hai đều là phi công dày dặn kinh nghiệm. Thế nhưng hai phi công sau đó đã không quay trở lại căn cứ. Một ngày trôi qua mà không có thông tin gì về họ, công tác tìm kiếm lập tức được tiến hành trong vùng sa mạc xung quanh. Sau nhiều giờ tìm kiếm, nhóm cứu hộ vô cùng ngạc nhiên khi thấy chiếc máy bay mất tích nằm giữa sa mạc hoang vu nhưng không có dấu vết nào của hai phi công. Sau khi xem xét kỹ, họ nhận thấy xăng vẫn còn nhiều trong bình, máy bay không hư hại gì cả trong và ngoài. Người ta phát hiện tất cả đồ đạc và nước dự trữ của hai phi công đều còn nguyên. Điều này thật khó hiểu, vì sao họ đi vào vùng hoang mạc khô cằn, mà không mang theo nước? Cũng có một vết máu trong buồng lái, nhưng phát xuất từ đâu, không ai rõ. Điều kỳ lạ hơn nữa là dấu chân của hai người mất tích được tìm thấy trên cát xung quanh máy bay và hướng vào sa mạc rồi đột ngột biến mất ở khoảng cách chừng 40m. Vào năm 1925, tức một năm sau hai phi công William Conway Day và Douglas Ramsay Stewart mất tích, người ta đã tìm thấy hai bộ xương khô trong sa mạc và được xác định danh tính qua hồ sơ nha khoa. Có giả thuyết cho rằng, cả hai phi công đã buộc phải hạ cánh do một cơn bão cát bất ngờ ập tới. Máy bay của họ có khả năng đã "bị hư hỏng nhẹ", phải sửa chữa nó để có thể bay trở về căn cứ. Cũng có người cho rằng Day đã bị thương nhẹ khi hạ cánh (vết máu được tìm thấy trên máy bay) và khi hai người lên đường đến nơi an toàn, anh ta đã kiệt sức và gục ngã. Sau đó, Stewart tiếp tục hành trình với hy vọng có thể tìm được sự giúp đỡ cho đồng đội đang bị thương, nhưng rồi anh cũng ngã xuống dưới cái nóng như thiêu đốt của sa mạc. Việc không phát hiện ra hài cốt trước đó có lẽ là do cát luôn dịch chuyển, bị cuốn bởi những cơn bão trên sa mạc. Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều điểm nghi vấn chưa được giải thích trong vụ mất tích này khiến nó trở thành bí ẩn gây bối rối trong lịch sử.

