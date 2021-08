Vô tình nhặt vật lạ, vớ bẫm “thần dược” Tần Thủy Hoàng ráo riết săn

Ông Vương Thành Đức vô tình tìm thấy một vật thể lạ sần sùi trên núi, có vân thịt đều nhau, đặc biệt nó còn có một chút đàn hồi. Quan chức địa phương đến nhà đàn ông tìm hiểu, và sau đó xác định đây đúng là linh chi Thái tuế. Linh chi Thái Tuế sinh trưởng và phát triển trên mặt đất. Do loại nấm này hình thành từ 3 loại khuẩn nấm, trong đó có một loại Polymer nấm hiếm nên khoảng mấy chục năm mới xuất hiện một cây. Loại linh chi này có giá trung bình mỗi kg lên tới khoảng 5.000 nhân dân tệ (tương đương 17,5 triệu VNĐ). Theo lời truyền tụng, linh chi Thái tuế là một thứ thần dược mà Tần Thủy Hoàng đã tìm kiếm để trường sinh bất lão.Linh chi Thái Tuế có nhiều tác dụng thần kỳ hơn yến xào, nó không những cải thiện hệ thống tuần hoàn của cơ thể mà còn điều tiết hormone estrogen và kích thích sản sinh tế bào miễn dịch một cách tối ưu. Nghiên cứu của các nhà khoa học chỉ ra, trong nấm linh chi có chứa 21 nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự vận hành và trao đổi chất của cơ thể như: đồng, sắt, kali, ma-giê, natri, can-xi. Ngoài ra, nấm linh chi có tác dụng phòng ung thư, chống lão hóa và tăng tuổi thọ. Theo y học cổ truyền, nấm linh chi vị nhạt, tính ấm, công dụng bổ can chí, an thần, tăng trí nhớ, giúp cải thiện hệ thống tuần hoàn của cơ thể. Linh chi Thái tuế là món ăn vương giả cũng như loại thuốc quý hiếm giúp tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ mà chỉ có vua chúa mới được dùng. Theo mô tả, loại linh chi này là nấm giống như thịt. Chúng được gắn vào những tảng đá lớn và có đầu và đuôi, là một "loài sinh vật". Về màu sắc, Linh chi Thái tuế có loại màu đỏ giống san hô, loại màu trắng giống như mỡ, loại màu đen giống như sơn mài, loại màu xanh lục giống như lông ngọc lam... Mỗi loại linh chi được tìm thấy ở những nơi khác nhau thì giá cũng khác nhau. Màu sắc của nấm linh chi hoang dã càng nhạt thì chất lượng càng tốt và giá trị dinh dưỡng càng cao. Theo quan điểm về độ tinh khiết, linh chi hoang mọc trong đất, trong quá trình sinh trưởng thường hấp thụ một số tạp chất hoặc bị ngâm trong nước giá trị sẽ thấp hơn. Hàm lượng nước trong linh chi thái tuế càng thấp có nghĩa là thời gian sinh trưởng càng dài và chất lượng của linh chi càng tốt, vì vậy giá cả tương đối đắt. Mời các bạn xem video: Những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới. Nguồn: Vui khỏe mỗi ngày

Ông Vương Thành Đức vô tình tìm thấy một vật thể lạ sần sùi trên núi, có vân thịt đều nhau, đặc biệt nó còn có một chút đàn hồi. Quan chức địa phương đến nhà đàn ông tìm hiểu, và sau đó xác định đây đúng là linh chi Thái tuế. Linh chi Thái Tuế sinh trưởng và phát triển trên mặt đất. Do loại nấm này hình thành từ 3 loại khuẩn nấm, trong đó có một loại Polymer nấm hiếm nên khoảng mấy chục năm mới xuất hiện một cây. Loại linh chi này có giá trung bình mỗi kg lên tới khoảng 5.000 nhân dân tệ (tương đương 17,5 triệu VNĐ). Theo lời truyền tụng, linh chi Thái tuế là một thứ thần dược mà Tần Thủy Hoàng đã tìm kiếm để trường sinh bất lão. Linh chi Thái Tuế có nhiều tác dụng thần kỳ hơn yến xào, nó không những cải thiện hệ thống tuần hoàn của cơ thể mà còn điều tiết hormone estrogen và kích thích sản sinh tế bào miễn dịch một cách tối ưu. Nghiên cứu của các nhà khoa học chỉ ra, trong nấm linh chi có chứa 21 nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự vận hành và trao đổi chất của cơ thể như: đồng, sắt, kali, ma-giê, natri, can-xi. Ngoài ra, nấm linh chi có tác dụng phòng ung thư, chống lão hóa và tăng tuổi thọ. Theo y học cổ truyền, nấm linh chi vị nhạt, tính ấm, công dụng bổ can chí, an thần, tăng trí nhớ, giúp cải thiện hệ thống tuần hoàn của cơ thể. Linh chi Thái tuế là món ăn vương giả cũng như loại thuốc quý hiếm giúp tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ mà chỉ có vua chúa mới được dùng. Theo mô tả, loại linh chi này là nấm giống như thịt. Chúng được gắn vào những tảng đá lớn và có đầu và đuôi, là một "loài sinh vật". Về màu sắc, Linh chi Thái tuế có loại màu đỏ giống san hô, loại màu trắng giống như mỡ, loại màu đen giống như sơn mài, loại màu xanh lục giống như lông ngọc lam... Mỗi loại linh chi được tìm thấy ở những nơi khác nhau thì giá cũng khác nhau. Màu sắc của nấm linh chi hoang dã càng nhạt thì chất lượng càng tốt và giá trị dinh dưỡng càng cao. Theo quan điểm về độ tinh khiết, linh chi hoang mọc trong đất, trong quá trình sinh trưởng thường hấp thụ một số tạp chất hoặc bị ngâm trong nước giá trị sẽ thấp hơn. Hàm lượng nước trong linh chi thái tuế càng thấp có nghĩa là thời gian sinh trưởng càng dài và chất lượng của linh chi càng tốt, vì vậy giá cả tương đối đắt. Mời các bạn xem video: Những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới. Nguồn: Vui khỏe mỗi ngày