Vô tình nhặt được quả trứng, tá hỏa nhận ra.... quái thú thời tiền sử

Năm 2018, một nông dân ở Trung Quốc đã phát hiện một quả trứng kỳ lạ và tặng nó cho một trường đại học. Đến nay, các nhà nghiên cứu đã từ những phôi thai bé nhỏ lần tìm ra người mẹ khổng lồ. Quả trứng được phát hiện ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc - một khu vực nổi tiếng với hàng nghìn quả trứng khủng long được tìm thấy trong 30 năm qua. So với trứng khủng long, trứng rùa hiếm khi hóa thạch vì chúng rất nhỏ và dễ vỡ. Sau khi nghiên cứu, xác định được quả trứng thuộc về loài rùa trên cạn Yuchelys nanyagensis. Yuchelys nanyagensis là một loài rùa "quái thú" đã tuyệt chủng cùng với toàn bộ khủng long trên Trái Đất trong thảm họa tiểu hành tinh Chicxulub 66 triệu năm trước. Quả trứng được sinh ra khoảng 90 triệu năm trước, có vẻ ngoài gần như hình cầu, chỉ nhỏ hơn một quả bóng tennis một chút với kích thước 5,4x5,9cm. Kích thước này lớn hơn trứng của hầu hết các loài rùa còn sống và nhỏ hơn một chút so với trứng của rùa khổng lồ Galápagos. Bên trong trứng rùa không hề bị xáo trộn dù đã trải qua hàng chục triệu năm và vẫn lưu giữ được bộ xương mỏng manh của phôi thai rùa. Độ dày 1,8mm của vỏ trứng cũng rất đáng chú ý. Nó dày gấp 4 lần so với vỏ trứng rùa Galápagos và dày hơn 6 lần so với vỏ trứng gà. Phôi thai trong các quả trứng còn nguyên vẹn dù có niên đại lên tới 90 triệu năm, không phải nhờ vỏ trứng dày mà nhờ người mẹ "quái thú" đã chôn ổ trứng thật sâu dưới đất ẩm để bảo vệ chúng khỏi bị khô. Sau khi so sánh những hình ảnh này với một loài rùa còn sống có quan hệ họ hàng xa. Đặc biệt, phôi thai bên trong thành hình tốt, đã đạt mức phát triển đến 85%. Một phương trình sử dụng kích thước trứng để tính toán ra cơ thể mẹ cho thấy con rùa sinh ra nó phải to bằng một người trưởng thành cao lớn, riêng phần mai đã dài 1,6 mét. Mẫu vật này cũng đã giúp làm sáng tỏ lý do tại sao những loài rùa như Yuchelys nanyangensis tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm vào cuối kỷ Phấn Trắng. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

