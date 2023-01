Vô tình giết mèo phải lĩnh án tử hình

Đã có rất nhiều người nuôi mèo cảm nhận được rằng loài vật này thực sự có "giác quan thứ 6". Chúng dường như thông minh nhiều hơn những gì con người nghĩ... Chẳng hạn, khi chúng ta về nhà, sau khi ra ngoài vài giờ, con mèo rất có thể sẽ ngồi ở cửa như thể nó biết chúng ta sẽ về rất sớm. Bên cạnh việc có con mắt tinh tường, chúng còn rất tinh ý về môi trường xung quanh. Mèo không chỉ đáng yêu mà còn là loài thú cưng tuyệt vời!



Ngày nay, mèo được xem là thú cưng đáng yêu của nhiều gia đình nhưng ít ai biết rằng, từ hàng ngàn năm trước, chúng thậm chí còn là biểu tượng của sự may mắn.

Ở Trung Quốc cổ đại, người ta thậm chí khẳng định có thể biết thời gian khi nhìn vào mắt mèo. Từ xa xưa, ở Trung Quốc, hình ảnh con mèo được cho là mang ý nghĩa may mắn và trường thọ. Mao, tên tiếng Trung của con mèo, có nghĩa là "80 năm".

Người La Mã cổ đại cho rằng việc thay đổi màu mắt ở mèo có mối liên hệ với sự thay đổi tuần hoàn của Mặt trăng. Ở Ai Cập cổ đại, họ tin rằng đôi mắt của mèo phản chiếu tia nắng Mặt trời và bảo vệ loài người khỏi bóng tối và tuyệt vọng...

Ai Cập cổ đại

Đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy mèo là loài vật cực kỳ quan trọng trong đời sống của người Ai Cập cổ đại. Những con vật ban đầu được coi là kẻ săn mồi hữu ích ở Ai Cập cổ đại và dần dần trở thành biểu tượng của thần thánh và sự bảo vệ.

Theo National Geographic, người Ai Cập cổ đại tôn thờ nhiều loài động vật trong hàng ngàn năm. Tất nhiên, mỗi loài được tôn kính vì những lý do khác nhau. Chẳng hạn như chó được đánh giá cao về khả năng bảo vệ và săn mồi, nhưng mèo được cho là loài đặc biệt nhất. Người Ai Cập tin rằng mèo là sinh vật huyền bí, có khả năng mang lại may mắn cho những người nuôi chúng.

Một bức tranh từ lăng mộ của vị quan thời Ai Cập tên Nebamun cho thấy ông đang đứng trên một chiếc thuyền để săn chim. Ở bên trái, con mèo của ông đã vồ được ba con chim.

Chúng ta biết về tầm quan trọng của mèo trong xã hội Ai Cập cổ đại là nhờ những cảnh sinh hoạt hàng ngày được miêu tả trong các bức tranh trên tường của những ngôi mộ.

Julia Troche, một nhà Ai Cập học, nói: “Ở các bức tranh trong lăng mộ, mèo nằm hoặc ngồi dưới ghế, đuổi theo chim và chơi đùa. Trong một số văn bản về tang lễ, chúng được thể hiện bằng một con dao găm, cắt xuyên qua Apopis: vị thần rắn đe dọa Thần Mặt trời ra vào ban đêm ở địa ngục”.

Các gia đình giàu có thậm chí đã đeo trang sức cho mèo và cho chúng ăn những món ăn của giới quý tộc. Khi những con mèo chết, chúng được ướp xác. Như một dấu hiệu của sự thương tiếc, những người chủ còn cạo sạch lông mày của mình và tiếp tục để tang cho đến khi lông mày mọc trở lại. Mèo đặc biệt đến nỗi những ai giết chúng, dù chỉ là vô tình, cũng bị kết án tử hình.

Theo thần thoại Ai Cập, các vị thần và nữ thần có khả năng biến mình thành các loài động vật khác nhau. Nhưng duy nhất chỉ có một nữ thần tên là Bastet mới có sức mạnh biến hình thành một con mèo.

Đó có lẽ là lý do vì sao, tại thành phố Per-Bast cổ đại, có một ngôi đền thờ phụng nữ thần mèo Bastet. Bà là một trong những người con gái của Thần Mặt trời Ra trong văn hóa Ai Cập, và là biểu tượng của hạnh phúc và sự đầm ấm.

Theo History.com, mèo còn đồng hành với người Ai Cập cổ ở thế giới bên kia. Sau khi nuôi một con mèo như thú cưng trong suốt cuộc đời, người Ai Cập cổ đại tiếp tục muốn duy trì mối quan hệ đó sang thế giới bên kia.

Nhà nghiên cứu về văn hóa Ai Cập, Julia Troche, giải thích: "Ngôi mộ là ngôi nhà vĩnh cửu của một người. Vì vậy, việc nhìn thấy những con mèo trong những hoạt cảnh này nói lên tầm quan trọng của chúng trong cuộc sống hàng ngày của người Ai Cập cổ đại và với hy vọng rằng chúng sẽ tiếp tục cùng đồng hành với họ đến thế giới bên kia".

Nhật Bản

Nhắc đến mèo may mắn ở Nhật Bản, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh chú mèo cộc đuôi, ngồi thăng bằng với hai chân sau và một chân trước giơ lên cao. Nó được gọi với cái tên maneki-neko. Hình ảnh con mèo ngộ nghĩnh này đã trở thành một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất của Nhật Bản và giờ đây còn phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trong các gia đình Nhật Bản, người ta thường đặt bức tượng mèo maneki-neko ở vị trí trang trọng nhất. Các thủy thủ Nhật Bản mang theo một con mèo ba màu – được gọi là 'Me-kay' trên tàu của họ để cầu may mắn và đi lại an toàn.

Cái tên "mankei neko" có thể được gọi theo hình dáng bàn chân chào đón của con mèo, vì bản dịch theo nghĩa đen là "con mèo vẫy gọi".

Nguồn gốc của mèo mankei neko đến nay vẫn là đề tài tranh cãi. Có những tranh luận về "xuất thân" của con mèo này ở Tokyo hay ở Osaka, nhưng người ta đồng tình rằng chúng được nhìn thấy lần đầu tiên vào khoảng cuối thời kỳ Edo.

Điều này đã dẫn đến khá nhiều truyền thuyết khác nhau giải thích về nguồn gốc của mèo mankei neko.

Những niềm tin bất diệt về loài mèo

Không chỉ xa xưa mà cả ngày nay, ở rất nhiều nơi trên thế giới, mèo được xem là biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng.

- Bùa may mắn: Người Ai Cập tin rằng sức mạnh của một con mèo sống có thể bảo vệ họ khỏi mọi điều ác.

- Mang lại mùa màng bội thu: Ở nhiều quốc gia châu Âu, người ta cho rằng mèo rất cần thiết cho một vụ mùa bội thu. Vì vậy, người ta luôn quan tâm tới mèo và tôn trọng chúng.

- Dự báo thời tiết: Một con mèo đang ngồi, quay lưng lại với ngọn lửa, được cho là dấu hiệu cho thấy sương giá đang đến.

- May mắn trên tàu: Các thủy thủ coi việc có một con mèo trên tàu là rất may mắn, đặc biệt là một con mèo đen.

- Tốt cho trẻ sơ sinh: Ở Nga, việc đặt một con mèo trong nôi được cho là có thể xua đuổi tà ma.

- May mắn: Không ai hiểu tại sao ở Anh, mèo đen vẫn được coi là con vật may mắn; và nếu một con mèo đi trước cô dâu và chú rể vào ngày cưới thì đó được coi là điềm báo hạnh phúc cho cuộc hôn nhân. Một niềm tin khác cho rằng một con mèo hắt hơi gần cô dâu trong ngày cưới có nghĩa là cuộc hôn nhân của cô ấy sẽ hạnh phúc và lâu dài... Và một con mèo trắng được cho là sẽ mang lại may mắn và phúc lành cho người nuôi nó.

- Mang lại tài lộc: Một cảm giác khác về mèo đen là chúng mang lại may mắn. Và nếu người tìm thấy một con mèo đen có một sợi lông trắng, có thể nhổ lông mà không bị trầy xước, người đó sẽ kiếm được rất nhiều tiền và cũng tìm được tình yêu đích thực.