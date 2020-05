VinSmart bán 1,2 triệu smartphone: Dòng nào “cháy hàng”?

Doanh số bán ra hiện tại của Vinsmart hiện là khoảng 200.000 máy điện thoại mỗi tháng, với 1,2 triệu smartphone bán ra trong 17 tháng. Nếu đem so sánh, doanh số bán hàng những tháng đầu năm qua của VinSmart có thể tương đương với tổng máy bán ra trong cả năm 2019 của Vivo hay Realme. Theo thống kê, người Việt trong năm 2019 đã chi gần 90.000 tỷ đồng để mua gần 15 triệu điện thoại thông minh. Trong đó, VinSmart đang đứng top 3 thị trường smartphone Việt, với 16% thị phần trong tháng 4/2020, duy trì khoảng cách với vị trí thứ 4 và 5 là 5 đến 7%. Hãng điện thoại "made in Việt Nam" đang có 12 mẫu smartphone, chủ yếu nằm ở phân khúc dưới 5 triệu đồng. Trong đó, các dòng bán chạy nhất của Vinsmart là Vsmart Joy 3, Active 3 và Live. Theo chia sẻ của VinSmart, chiếc Vsmart Joy 3 ra mắt tháng 2 là nhân tố chính mang lại sự gia tăng thị phần đột biến, chiếm 13,3% trong số 16,7% thị phần tháng 3/2020 của Vsmart. Ưu điểm đầu tiên của chiếc điện thoại này là mức giá rẻ, lần lượt là 2,29 triệu đồng, 2,69 triệu đồng và 3,29 triệu đồng với 3 phiên bản. Kết quả so sánh với các dòng máy cùng phân khúc cho thấy Joy 3 cạnh tranh ngang ngửa ở mọi tiêu chí cơ bản, thậm chí còn trội hơn ở một số mặt như hiệu năng, dung lượng pin, tốc độ sạc. Thiết kế máy quen thuộc với màn hình giọt nước, vỏ nhựa bóng, chip Snapdragon 632 của Joy 3 có hiệu năng xử lý nhanh. Điều đó cho thấy rõ ràng sức hút của Joy 3 là được trang bị cấu hình trội hơn so với mặt bằng chung. Ngoài ra, máy có tới 3 camera sau gồm một camera chính 13MP, một camera góc siêu rộng 8MP và một camera 2MP hỗ trợ xóa phông. Phiên bản Active 3 ra mắt từ tháng 1/2020 với mức giá 4,5 - 5 triệu đồng. Điểm khác biệt lớn nhất ở dòng điện thoại này so với những người anh em đó là camera selfie thụt thò, cũng nhờ đó mà Active 3 trở thành chiếc điện thoại có màn hình tràn viền cả 4 cạnh. Về cấu hình, Active 3 có RAM 4/6GB và bộ nhớ trong 64GB, dùng chip Helio P60 từ MediaTek nhờ đó người dùng sẽ không gặp nhiều vấn đề về hiệu năng. Về cơ bản, dung lượng bộ nhớ trong 64GB là đủ với đa số người dùng, tuy nhiên trong trường hợp muốn mở rộng thêm, chỉ Active 3 mới cho phép bạn làm điều này khi hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD. Mặt lưng của chiếc máy này vẫn được hoàn thiện từ chất liệu nhựa giả kính, nhiều màu sắc, có thể thay đổi theo góc nhìn, thiết kế bo cạnh cho cảm giác cầm nắm tốt, ôm tay. Nhìn chung đây là sự lựa chọn hợp lý cho những người dùng tìm kiếm một chiếc smartphone đẹp và cấu hình đủ dùng. Tuy không sinh sau đẻ muộn như Active 3 hay Joy 3 nhưng Vsmart Luve xứng đáng là smartphone Việt đáng mua nhất ở phân khúc tầm trung nhờ màn hình không "khiếm khuyết", 3 camera, thời lượng pin tốt và cấu hình ổn. Sự khác biệt của Vsmart Live là dám đi ngược lại trào lưu khi được trang bị một màn hình không "tai thỏ", không "giọt nước", mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Đây cũng là chiếc Vsmart đầu tiên được trang bị màn hình sử dụng công nghệ AMOLED. Con chip Snapdragon 675 mà bản Live này sử dụng hiện tại vẫn là một trong những con chip mạnh mẽ trong phân khúc tầm trung. Đây tiếp tục là một điểm cộng của smartphone này, giúp máy chạy mượt, còn chơi được một số tựa game "hard-core" hiện nay như PUBG Mobile,... Đánh giá chi tiết Vsmart Joy 3: giá rẻ đáng mua nhất? | Vật Vờ Studios. Nguồn: Youtube

